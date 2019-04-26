СЕГОДНЯ 07:37 2019-04-26T07:37:55+03:00

Устроивший драку в Красноярской краевой больнице признался, что сам избил свою подругу по полусмерти

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Молодой человек, устроивший накануне драку с персоналом в приемном покое краевой больницы, дал признательные показания. Мужчина рассказал, что сам избил свою знакомую на почве личных неприязненных сообщений. А потом испугался последствий и вызвал «Скорую помощь». Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили собственные источники.

Напомним, что инцидент произошел накануне, 25 апреля, в 3 часа ночи. «Скорая» привезла в больницу молодую женщину с ярко выраженными следами побоев. Ей потребовалось тщательное обследование. Ее спутник разозлился, что его не пустили к ней, и устроил драку. В результате серьезно пострадали еще медбрат и один из охранников. Скрутить дебошира удалось только с приездом полиции.

Днем он написал встречное заявление, якобы, это персонал больницы стал избивать его ни с того, ни с сего. Его версия случившегося была такой: женщина шла к нему ночью в гости, он вышел ее встречать и увидел, как на нее напали трое неизвестных мужчин. Молодой человек якобы спас ее и позвонил по телефону "03".

В пресс-службе краевого следкома рассказали, что намерены провести проверку по этому инциденту.

ИСТОЧНИК KP.RU