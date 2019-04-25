«Я ее телохранитель»: кикбоксер напал на медиков, оказывавших помощь избитой женщине

- Я ее телохранитель! Почему вы ее не лечите?! – крепкий молодой человек с ругательствами прорывался в приемный покой Красноярской краевой больницы. Дежурный персонал попытался задержать его, но мужчина раздавал удары направо и налево профессиональными боевыми приемами. Досталось очень сильно медбрату и охраннику. Утихомирить дебошира смогла только приехавшая на вызов полиция.

ЧП произошло сегодня, 25 апреля, между 3 и 5 часами утра. В пресс-службе краевой больнице «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что около трех часов ночи к ним в приемный покой «Скорая» доставила молодую женщину. Она была сильно избита. Сопровождал ее молодой человек лет тридцати, в шортах, сланцах на босу ногу и куртке. Пострадавшую прямым ходом из машины «Скорой» увезли в приемный покой. Металлическая дверь за ней захлопнулась – внутрь никого из посторонних не пускают.

Здесь произошло нападениеФото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

- Ему показалось, что ей долго не оказывали помощь, - рассказывает пресс-секретарь больницы Сергей Головач. – На самом деле помощь оказывали в нужном объеме. Пострадавшей занялись сразу же, как только она поступила. Но там были подозрения на переломы. Чтобы исключить вероятность внутреннего кровотечения, ей стали проводить тщательное обследование. Это занято немало времени.

А в это время ее спутник и устроил дебош. Не сумев открыть металлическую дверь в приемный покой, он запрыгнул в окно диспетчерской, которое находится рядом. Оттуда уже проник в коридор, где и устроил драку с персоналом. У медбрата закрытая черепно-мозговая травма и ушиб лица, он ушел на длительный больничный. У второго охранника тоже подозрение на черепно-мозговую. Оба взяли медицинское заключение.

Самому дебоширу в пылу драки, видимо, тоже досталось, разбили голову. В полиции он заявил: он – телохранитель пациентки, а сотрудники краевой сами, якобы, на него напали, потому что он хотел ее защитить. От него несло алкоголем, но сказать, что он был пьян до потери здравого смысла, нельзя – он прекрасно понимал, что делает.

В полиции он заявил: он – телохранитель пациентки, а сотрудники краевой сами, якобы, на него напали

По неподтвержденной пока информации мужчина – спортсмен, кикбоксер. Не исключается возможность, что он сам женщину и избил. Но это, повторяем, только одна из версий. Сама пострадавшая успела рассказать врачам свою - что шла в гости к своему телохранителю (в три часа ночи!). Возле его дома на нее напали трое неизвестных. Телохранитель вышел ее встречать, увидел происходящее, отбил ее у нападавших и вызвал «Скорую».

Этой историей уже занялась полиция. Мужчину привезли на обследование, поскольку он сам обвинил медиков в избиении. Будем следить за развитием событий.