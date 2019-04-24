2019-04-24T16:33:42+03:00
Общество

Красноярцам рассказали, когда на Копылова вернутся троллейбусы

Называем сроки
Ася ЖУКОВА
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Красноярцам рассказали, когда на Копылова вернутся троллейбусы.Красноярцам рассказали, когда на Копылова вернутся троллейбусы.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Стало известно, когда на улицы Копылова и Красной Армии в Красноярске вернутся троллейбусы. Как сообщили в КРУДОРе, запуск электротранспорта на этом участке намечен ориентировочно на 2020-й год. А до конца текущего планируется завершить работы по установке опор и проведению сети.

Сейчас идет подготовка проектной документации. В мае будут объявлены торги, определен подрядчик. А после завершения электромонтажных работ можно будет обозначить уже не приблизительные, а точные сроки запуска троллейбусов на Копылова.

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Все начнется накануне праздничного дня. В 17:00 30 апреля до 16:00 1 мая в центре нельзя будет парковать машины. Здесь появятся предупреждающие знаки. Речь идет об участках, указанных ниже (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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