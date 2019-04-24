2019-04-24T04:26:45+03:00
Общество

1 мая центр Красноярска перекроют ради демонстрации

Как изменится схема движения?
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
1 мая центр Красноярска перекроют ради демонстрации.1 мая центр Красноярска перекроют ради демонстрации.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

1 мая несколько улиц в центре Красноярска будут перекрыты ради проведения демонстрации. Как поменяется схема движения транспорта, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Все начнется накануне праздничного дня. В 17:00 30 апреля до 16:00 1 мая в центре нельзя будет парковать машины. Здесь появятся предупреждающие знаки. Речь идет об участках, указанных ниже.

Итак, 1 мая закроют проезд:

- по проспекту Мира (от площади Мира до Вейнбаума) с 09:00 до 12:00;

- по проспекту Мира (улицы Вейнбаума до Декабристов) с 10:30 до 14:30;

- по улицам Каратанова, 9 Января, Парижской Коммуны, Сурикова (от Ленина до Маркса) с 09:00 до 12:30;

- по Вейнбаума (от Ленина до Маркса) с 10:30 до 12:00;

- по Перенсона, Кирова, Диктатуры, Дзержинского, Горького (от Ленина до Карла Маркса) с 11:00 до 14:30;

- по улице Обороны и Ряузовскому переулку (от Ленина до Мира) с 11:00 до 14:30;

- вдоль зданий краевой библиотеки и РЖД (от Мира до Маркса) с 11:00 до 15:00;

- по Маркса (от Декабристов до Дзержинского) с 11:00 до 15:00.

Повторимся: ограничения действуют до 1 мая 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Зачем 21-летнего студента выбрали главой в глуши, где он даже ни разу не был
Но самый удивительный вопрос, которым задался обозреватель «КП» Владимир Ворсобин, приехавший к этому самому молодому главе поселения в стране, - почему этот юноша до сих пор со своей должности не сбежал?
Новости 24
Левый поворот на Высотной закрывают в Красноярске
Призывал уничтожать иноверцев. Житель Красноярского края попал под суд за посты в соцсетях
День города-2019 Красноярск отметит без приглашенных звезд
Новую дорогу построят в Солнечном микрорайоне Красноярска
Газоны и пустыри тоже! Красноярск начали обрабатывать от клещей
Житель Шарыпово из-за сломанного шуруповерта устроил разборки в суде
В Красноярском крае в экстремистскую организацию входило более 600 человек
Феминистки Красноярска выступают против барбер-шопов
Японский музыкант приехал в Красноярск, чтобы сыграть на улицах города
В красноярском баре посетители устроили драку с поножовщиной
В Красноярске появится сквер для невидящих людей
Школьница из Красноярского края нарисовала Дорогу Жизни по воспоминаниям своего прадедушки
Почему в Красноярском крае чаще угоняют отечественные авто, чем иномарки
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 банков по объему портфеля кредитов малому и среднему бизнесу
Пропавшую накануне в Красноярске 12-летнюю школьницу нашли в подъезде
В Красноярске студенты вуза организовали террористическую ячейку для вербовки боевиков
Дорожная полиция устроила на улицах Красноярска облаву на тонированные автомобили
Красноярцам рассказали, как правильно выбрать продукты к Пасхе
Банк УРАЛСИБ интегрировал в Интернет-банк для бизнеса сервис онлайн-бухгалтерии
В Красноярске в Солнечном женщина вышла на улицу через балкон
В Красноярском крае водитель пытался откупиться от инспектора 5-тысячной купюрой
В Красноярске пройдет Кубок города по подтягиванию
В Хакасии осудили трех сотрудников колонии, издевавшихся над заключенными
В Красноярске всю ночь разыскивали пропавшую 12-летнюю школьницу