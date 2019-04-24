1 мая центр Красноярска перекроют ради демонстрации

1 мая несколько улиц в центре Красноярска будут перекрыты ради проведения демонстрации. Как поменяется схема движения транспорта, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Все начнется накануне праздничного дня. В 17:00 30 апреля до 16:00 1 мая в центре нельзя будет парковать машины. Здесь появятся предупреждающие знаки. Речь идет об участках, указанных ниже.

Итак, 1 мая закроют проезд:

- по проспекту Мира (от площади Мира до Вейнбаума) с 09:00 до 12:00;

- по проспекту Мира (улицы Вейнбаума до Декабристов) с 10:30 до 14:30;

- по улицам Каратанова, 9 Января, Парижской Коммуны, Сурикова (от Ленина до Маркса) с 09:00 до 12:30;

- по Вейнбаума (от Ленина до Маркса) с 10:30 до 12:00;

- по Перенсона, Кирова, Диктатуры, Дзержинского, Горького (от Ленина до Карла Маркса) с 11:00 до 14:30;

- по улице Обороны и Ряузовскому переулку (от Ленина до Мира) с 11:00 до 14:30;

- вдоль зданий краевой библиотеки и РЖД (от Мира до Маркса) с 11:00 до 15:00;

- по Маркса (от Декабристов до Дзержинского) с 11:00 до 15:00.

Повторимся: ограничения действуют до 1 мая 16:00.