СЕГОДНЯ 16:06 2019-04-24T16:06:14+03:00

Восьмой из девяти арестантов, совершивших дерзкий побег в Туве, пойман. Фото, видео: пресс-служба СУ СКР по Республике.

На свободе остался только один [видео]

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В Туве задержали восьмого из девяти арестантов, сбежавших из следственного изолятора. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике.

Напомним, дерзкий побег случился 14 апреля около 11 часов утра в селе Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района. Двое арестованных (будучи пьяными) несколько раз ударили ножом дежурного по изолятору. Откуда у них взялся алкоголь и оружие, выясняется. А затем забрали связку ключей, выпустили других арестантов и ударились в бега. Отметим, все под следствием за тяжелые преступления – убийства, грабежи, разбои...

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Побег из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/705089" frameborder="0"></iframe> В Туве задержан восьмой беглец из ИВС.! другой источник

Объявили план-перехват. В первые же дни задержали шестерых беглецов. 21 апреля – седьмого. А сейчас и восьмого. Среди них один из тех, кто напал на дежурного. Он уже дал признательные показания.

Пока на свободе остается последний, девятый беглец. Его разыскивают оперативники. Создана группа из следователей по особо важным делам.

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Невероятно, но факт: сразу девять арестантов совершили побег из следственного изолятора, расположенного в селе Кызыл-Мажалык (300 километров от столицы республики Кызыла). Все – под следствием по тяжким статьям – убийства, тяжкие телесные повреждения, грабежи, разбои и кражи… (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU