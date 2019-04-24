«Кто бы знал, что парню так повезет»: пес, которого в лютый мороз бросил хозяин, обрел дом

СЕГОДНЯ 14:20 2019-04-24T14:22:09+03:00

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Рэм снова научился «улыбаться». Из грустного, поникшего, потерянного бродячего пса он превратился в игривого красавчика с озорным взглядом. Его шерсть лоснится, а жизнь снова наполнена смыслом. И, самое главное, ему не страшно. Больше этого парня никто и никогда не обидит. После публикации в «Комсомолке» он обрел дом и новых любящих хозяев.

Напомним, в феврале этого года метиса стаффорда привез на одну из городских баз его хозяин. Он вышвырнул Рэма из машины и уехал. Бросил. Предал. Оставил умирать. Ведь на улице в то время был лютый мороз. Для домашнего пса, не привыкшего искать еду и укромные места, это смерти подобно. Но Рэм выжил. Ему помогли зоозащитники. Они часто ездили на эту базу подкармливать местных собак. А тут, опа! Породистый потерянный пес. Нашли его хозяина. А тот: «Делайте с ним, что хотите, мне он не нужен!». Начали поиски новых хозяев. Было сложно. Ведь не каждый возьмет взрослого питомца, да еще такой породы. Характерной.

Таким Рэм был после предательства хозяина Фото: Яна ВАСЕЧКО

О том, что Рэм поехал в новый дом «Комсомольской правде» - Красноярск стало известно еще в начале марта. Но мы стойко молчали. Чтобы, так сказать, не сглазить. А вдруг не приживется? К счастью, опасения были напрасны!

- Кто бы знал, что парню так повезет! – говорит волонтер зоозащиты Яна, которая занималась поисками нового дома для Рэма. - Наши спасители - Олег и Елена! Люди потрясающие! Всегда ответят на звонок, с удовольствием про него рассказывают, и все у них всегда: «Хорошо». Олег и Елена всегда спасали животных. И Рэма взяли не из-за того, что искали породу, а именно в очередной раз хотели спасти чью-то душу. И им это удалось!

Рэм, в свою очередь, тоже отвечает им взаимностью и благодарностью: ведет себя хорошо, ничего не грызет. Но самое главное, что он счастлив!

Рэм и новый хозяин Фото: Яна ВАСЕЧКО

ИСТОЧНИК KP.RU