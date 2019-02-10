В Красноярске хозяин в мороз бросил своего породистого пса на одной из баз

СЕГОДНЯ 14:41 2019-02-10T14:41:47+03:00

Позже выяснилось, что и дома стаффу жилось не сладко: его били, не выгуливали, не всегда кормили

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Рэму очень не повезло с хозяевами. К сожалению, собаки не выбирают, в какой семье им жить. Это их выбирают. Рэму всего два года, но за это время он натерпелся всякого. Стаффордширский терьер на самом деле - красавец и добряк. Но сейчас очень худой и запуганный. И взгляд… затравленный. Но если к Рэму с лаской, то в глазах появляется теплота и надежда.

Рэма зоозащитники впервые заметили на одной из баз на улице Рейдовая. Общественники приезжают туда в определенные дни и привозят корм местным собакам. Спросили у работников: откуда породистый пес взялся? Выяснилось, что привез его хозяин и бросил. Позвонили ему, а тот: «Мне самому жить негде и собаку некуда девать, делайте с ней, что хотите». Начали искать бедняге новый дом. Но хозяин базы сказал убрать с территории стаффа.

- Один из сторожей отвез его к девушке бывшего хозяина, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Яна, зоозащитница. - Та оставила его просто в подъезде, сама через сутки переехала, трубку не берет. Мы туда поехали, опросили всех соседей, те рассказали, что бывший хозяин с ним не гулял, тот постоянно скулил. В туалет пес ходил дома, его били. Хорошего там ничего не было. А потом просто бросили выживать на улице.

Сейчас Рэму срочно нужна передержка, а лучше самые любящие хозяева в мире и дом. Пес дружелюбный и все еще верит людям.

Если вы готовы стать другом Рэму, то звоните по телефону: 8-902-946-80-26 (Яна).

ИСТОЧНИК KP.RU