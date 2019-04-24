Бесплатные автобусы запустят в Красноярске в Пасхальную ночь

СЕГОДНЯ 09:33 2019-04-24T09:33:16+03:00

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В Пасхальную ночь верующих красноярцев развезут по домам бесплатные автобусы. Всего будет запущено пять маршрутов, рассказали в официальной группе мэрии в соцсети.

С 27 на 28 апреля четыре автобуса будут стоять у храма Рождества Христова на улице Щорса. Примерно с 2 часов 30 минут. В рейс они отправятся ориентировочно в 3 часа ночи, как только завершится служба. Отметим, все автобусы пойдут по разным направлениям (смотрите схемы).

Будет пять маршрутов. Фото: группа мэрии в соцсети.

Четыре автобуса пойдут от Храма на улице Щорса. Фото: группа мэрии в соцсети.

Ориентировочное время отправления - 3 часа утра. Фото: группа мэрии в соцсети.

Заранее изучите маршруты. Фото: группа мэрии в соцсети.

Еще один автобус поедет от Свято-Успенского мужского монастыря в поселке Удачный. Тоже, когда закончится богослужение. Его маршрут: СФУ – Ветлужанка – Копылова – центр – Матросова - 60 лет Октября.

Еще один автобус отправится от свято-Успенского монастыря. Фото: группа мэрии в соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU