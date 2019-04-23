Красноярцам рассказали, как правильно выбрать продукты к Пасхе

СЕГОДНЯ 07:11 2019-04-23T07:11:14+03:00

И что делать, если они оказались некачественными

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В воскресенье 28 апреля православные отмечают один из важнейших религиозных праздников – Пасху. Непременным атрибутом праздничного стола являются творожная пасха, пасхальные яйца и кулич. Как правильно выбрать продукты в магазине, чтобы не омрачить праздник себе и близким, рассказали специалисты краевого Роспортребнадзора.

При покупке товаров нужно обращать внимание на наименование продуктов. Если написано, к примеру, «продукт творожный», имейте в виду, что помимо белка и жира животного происхождения там есть и другие компоненты растительного происхождения.

Срок хранения диетического яйца не более 7 дней, столового яйца – до 25 суток. Имейте это в виду, при покупке яиц: на упаковке должна быть указана дата производства. И обратите внимание на условия хранения продуктов в магазине.

Если придя домой вы обнаружили, что купленный вами продукт некачественный, смело возвращайте его в магазин. Отсутствие чека - не повод для отказа. Отказываются принимать назад – обращайтесь за защитой прав потребителя в Роспотребнадзор:

- можно отправить письменное заявление по адресу: 660049, Красноярск, улица Каратанова, 21;

- оставить обращение на официальном сайте Управления: http://24.rospotrebnadzor.ru/;

- получить консультации по телефону 8 (800) 555-49-43 (звонок по России бесплатно);

- либо по телефону горячей линии краевого управления: (391) 226-89-50.

ИСТОЧНИК KP.RU