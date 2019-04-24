2019-04-24T05:48:06+03:00
Общество

Левый поворот на Высотной закрывают в Красноярске

С 9 мая
Ася ЖУКОВА
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Левый поворот на Высотной закрывают в Красноярске. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.Левый поворот на Высотной закрывают в Красноярске. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.
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На оживленном перекрестке улиц Высотная и Можайского в Красноярске с 9 мая закрывают левый поворот. Об этом сообщили на сайте администрации города.

- Такое решение было принято, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, - поясняют в пресс-службе мэрии. – Поскольку на этом участке участились случаи ДТП.

Теперь водители, которые едут из центра, не смогут поворачивать налево. А те, что двигаются от улицы Можайского, обязаны будут уступить дорогу.

Новую схему введут с 00.00 часов 9 мая. Действовать она будет постоянно.

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1 мая несколько улиц в центре Красноярска будут перекрыты ради проведения демонстрации. Как поменяется схема движения транспорта, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Все начнется накануне праздничного дня. В 17:00 30 апреля до 16:00 1 мая в центре нельзя будет парковать машины. Здесь появятся предупреждающие знаки (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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