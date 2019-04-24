2019-04-24T05:32:53+03:00
Происшествия

Призывал уничтожать иноверцев. Житель Красноярского края попал под суд за посты в соцсетях

Ему грозит серьезный срок
Ася ЖУКОВА
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Житель Красноярского края попал под суд за подстрекательства в соцсетях.Житель Красноярского края попал под суд за подстрекательства в соцсетях.Фото: Мария ЛЕНЦ
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26-летний житель Ужура (Красноярского края) пойдет под суд за подстрекательство к терроризму. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

С 29 апреля по 13 августа 2019 года мужчина размещал в соцсетях материалы, призывающие «мусульман к насильственным физическим вооруженным действиям над лицами, не исповедующими ислам», рассказывают следователи.

В какой-то момент на него вышли сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю. На подозреваемого завели уголовное дело по признакам статьи «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

Сейчас следствие уже завершено, материалы ушли в суд. Обвиняемому грозит серьезный срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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