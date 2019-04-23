2019-04-23T16:37:50+03:00
Происшествия

В Красноярском крае в экстремистскую организацию входило более 600 человек

Следователи завели уголовные дела
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае в экстремистскую организацию входило более 600 человекВ Красноярском крае в экстремистскую организацию входило более 600 человекФото: Мария ЛЕНЦ
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На территории Красноярского края, а именно в Шарыпово и Минусинске, с 2017 года и до недавнего времени тайно вела свою деятельность религиозная организация «Свидетели Иеговы». По решению Верховного суда РФ она была запрещена на территории России как экстремистская. Однако последователям удалось набрать большое количество адептов в двух городах края. В Шарыпово организация насчитывала более 100 членов, в Минусинске – около 500.

По информации, которую предоставили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следственного комитета, выявили незаконную деятельность сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю. Они установили, что руководители религиозных сообществ проводили собрания и собирали денежные взносы с прихожан.

Куда направлялись эти средства, выясняется. В настоящее время в помещениях, где собирались верующие, проведены обыски, изъята религиозная литература. Следствие ходатайствует в суде об аресте 28-летнего руководителя организации из Шарыпово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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