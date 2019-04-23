Школьница из Красноярского края нарисовала Дорогу Жизни по воспоминаниям своего прадедушки

СЕГОДНЯ 13:21 2019-04-23T13:25:26+03:00

Машины и тяжелые обозы часто уходили под лед Фото: личный архив участницы конкурса

Ветеран рассказал внучке о том, как тяжело было во время блокады Ленинграда и о подвигах советских людей

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Это было в сентябре 1941 года. Германские войска прорвались через станцию Мга, заняли Шлиссельбург и отрезали Ленинград от всей страны с суши. Началась блокада города, продлившаяся 871 день. Сообщение с Ленинградом поддерживалось только по воздуху и Ладожскому озеру.

О том, как тяжело было прорваться в осажденный Ленинград, школьнице Юле Буянковой часто рассказывал прадедушка:

«Мне не раз от прадедушки приходилось слышать тяжелые, душещипательные истории об этой дороге… Во время Великой Отечественной войны эта дорога являлась единственной транспортной магистралью. В периоды навигации — по воде, зимой — по льду. Связывала с 12 сентября 1941 по март 1943 года блокадный Ленинград со страной. Автодорога, проложенная по льду, часто называлась Ледовой дорогой жизни через Ладожское озеро».

Находясь под впечатлением от этих рассказов, Юлия нарисовала ту самую Дорогу Жизни. Она смогла передать главное: почему Дорогу Жизни иногда называли и Дорогой Смерти. Ведь машины и тяжелые обозы часто уходили под лед. Сейчас рисунок Юлии под названием «Дорога Жизни» участвует в конкурсе «Все о той весне».

Напомним, конкурс детских рисунков «Все о той весне» медиахолдинг «Комсомольская правда» уже традиционно проводит в преддверии праздника 9 мая. Принять в нем участие могут дети из Красноярского края. Участникам необходимо нарисовать все, что касается Великой Отечественной войны и Дня Победы. После сфотографируйте свою работу и загрузите на страницу конкурса. И здесь нашим юным конкурсантам может понадобиться помощь взрослых. Прием заявок продлится до 5 мая включительно. С 6 по 12 мая (включительно) – голосование; 13 мая – подведение итогов.

По итогам голосования победителями станут 5 участников, еще 5 – это выбор партнеров конкурса и редакции «Комсомольская правда».

Во время торжественного награждения каждый финалист получит памятный подарок и диплом.

КСТАТИ

Педагоги, направившие работы своих воспитанников, после окончания конкурса смогут скачать памятные дипломы на сайте kp.ru.

Подробности на странице конкурса по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU