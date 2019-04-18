2019-04-18T18:27:22+03:00
Происшествия

В Красноярске рухнувшая от ветра крыша убила двух рабочих

Началась доследственная проверка
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске рухнувшая от ветра крыша убила двух рабочихВ Красноярске рухнувшая от ветра крыша убила двух рабочихФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске прямо на территории завода деталей трубопроводов (находится в самом конце улицы Семафорной) произошла трагедия. Погибли два человека, предположительно из-за рухнувшей крыши.

В пресс-службе краевого следственного комитета «Комсомольской правде»-Красноярск прокомментировали ситуацию:

- 18 апреля 2018 года в ГСУ СК России поступило сообщение о том, что на территории ООО «Красноярский завод деталей трубопроводов» в результате сильного порыва ветра произошло обрушение элементов конструкции крыши здания, в результате чего погибло двое рабочих. В настоящее время следователь работает на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По данному факту начата доследственная проверка.

Напомним, что в южных и центральных районах Красноярского края объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают 30 метров в секунду. Такая же погода сохранится и завтра, 19 апреля.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Ермаковском районе сегодня, 18 апреля, сорвало крышу со здания банка и бросило на проезжую часть, пострадало несколько машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Отстояли от огня: под Красноярском едва не загорелась целая деревня
В Красноярске под нужды Универсиады вырубили 89 тысяч деревьев
В Туве скончался полуторагодовалый ребенок, выпавший из окна третьего этажа
В Красноярске на Высотной запретят поворот налево
Красноярские перевозчики хотят отказаться от кондукторов в автобусах
В Красноярском крае родственники сделали мужчине смертельный укол
Завтра в Красноярске помоют Ленина
На юге Красноярского края ветер сбросил крышу банка прямо на автомобиль с людьми
На севере Красноярского края поймали браконьера с мешком осетров
В Красноярске порывом ветра уронило два столба – прямо на проспект Металлургов
Жителей Советского района приглашают на необычный субботник
Красноярский губернатор уходит в отпуск
В Красноярске руководителя комбината питания арестовали за хищение 1,9 миллионов рублей
За кладбища и крематорий Красноярска взялась прокуратура
«Русский Уголь» сообщил о росте добычи каменного угля на 11%
В аэропорту Красноярская экстренно сел самолет, на котором летел приморский губернатор
Число акционеров ВТБ в Сибири увеличилось на четверть
В Красноярском крае огромный алабай без намордника напал на спортсменку
В красноярском зоопарке белым медведям в бассейн выпустили живую рыбу