СЕГОДНЯ 18:27 2019-04-18T18:27:22+03:00

В Красноярске рухнувшая от ветра крыша убила двух рабочих Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске прямо на территории завода деталей трубопроводов (находится в самом конце улицы Семафорной) произошла трагедия. Погибли два человека, предположительно из-за рухнувшей крыши.

В пресс-службе краевого следственного комитета «Комсомольской правде»-Красноярск прокомментировали ситуацию:

- 18 апреля 2018 года в ГСУ СК России поступило сообщение о том, что на территории ООО «Красноярский завод деталей трубопроводов» в результате сильного порыва ветра произошло обрушение элементов конструкции крыши здания, в результате чего погибло двое рабочих. В настоящее время следователь работает на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По данному факту начата доследственная проверка.

Напомним, что в южных и центральных районах Красноярского края объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают 30 метров в секунду. Такая же погода сохранится и завтра, 19 апреля.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Ермаковском районе сегодня, 18 апреля, сорвало крышу со здания банка и бросило на проезжую часть, пострадало несколько машин.

ИСТОЧНИК KP.RU