На юге Красноярского края ветер сбросил крышу банка прямо на автомобиль с людьми
В селе Ермаковском, это административный центр района на юге края, ураганный ветер натворил бед. Очевидец Сергей Маркелов в своем канале на Youtube опубликовал видео, как группа людей пытается справиться с непонятной сборной деревянной конструкцией на дороге.
На юге Красноярского края ветром сорвало крышу банка и придавило автомобиль с людьми.
Это оказалась часть крыши, сильным порывом ветра ее сорвало с двухэтажного здания местного банка и сбросило вниз на дорогу. В тот момент там ехал автомобиль, кусок кровли с деревянными перекрытиями накрыл ее. Внутри находились люди, они не пострадали. Подоспевшие на помощь мужчины – очевидцы помогли им выбраться из плена.
- Крыша, видимо, была перекрыта недавно, - комментирует автор видео, подчеркивая качество работы.
Но это еще не все, на другой автомобиль, припаркованный неподалеку, упал бетонный столб, смяв салон, как картонку.
Добавим, что МЧС и синоптики еще накануне предупреждали о том, что в южных и центральных районах Красноярского края и Хакасии ожидаются порывы ветра до 25 – 30 метров в секунду. В краевом центре сегодня днем, 18 апреля, на проспекте Металлургов ветер уронил два бетонных столба, по счастливой случайности без пострадавших.
Видео: Сергей Маркелов
ИСТОЧНИК KP.RU