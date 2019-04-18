2019-04-18T14:59:02+03:00
Происшествия

На юге Красноярского края ветер сбросил крышу банка прямо на автомобиль с людьми

Очевидцы бросились им на помощь [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На юге Красноярского края ветер сбросил крышу банка прямо на автомобиль с людьми. Стоп-кадр видеоНа юге Красноярского края ветер сбросил крышу банка прямо на автомобиль с людьми. Стоп-кадр видео
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В селе Ермаковском, это административный центр района на юге края, ураганный ветер натворил бед. Очевидец Сергей Маркелов в своем канале на Youtube опубликовал видео, как группа людей пытается справиться с непонятной сборной деревянной конструкцией на дороге.

На юге Красноярского края ветром сорвало крышу банка и придавило автомобиль с людьми.

Это оказалась часть крыши, сильным порывом ветра ее сорвало с двухэтажного здания местного банка и сбросило вниз на дорогу. В тот момент там ехал автомобиль, кусок кровли с деревянными перекрытиями накрыл ее. Внутри находились люди, они не пострадали. Подоспевшие на помощь мужчины – очевидцы помогли им выбраться из плена.

- Крыша, видимо, была перекрыта недавно, - комментирует автор видео, подчеркивая качество работы.

Но это еще не все, на другой автомобиль, припаркованный неподалеку, упал бетонный столб, смяв салон, как картонку.

Добавим, что МЧС и синоптики еще накануне предупреждали о том, что в южных и центральных районах Красноярского края и Хакасии ожидаются порывы ветра до 25 – 30 метров в секунду. В краевом центре сегодня днем, 18 апреля, на проспекте Металлургов ветер уронил два бетонных столба, по счастливой случайности без пострадавших.

Видео: Сергей Маркелов

ИСТОЧНИК KP.RU

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