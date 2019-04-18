2019-04-18T07:45:22+03:00
Общество

«Русский Уголь» сообщил о росте добычи каменного угля на 11%

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Фото: «Русский Уголь»Фото: «Русский Уголь»
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В период с января по март 2019 года горняками «Русского Угля» добыто свыше 1,4 млн тонн топлива. Добыча каменного энергетического угля открытым способом ведется в Красноярском крае и Республике Хакасия.

Объем добычи на разрезах входящей в группу САФМАР Михаила Гуцериева компании «Русский Уголь» в первом квартале 2019 года на 11% выше, чем за аналогичный период 2018 года.

Так, на разрезе Степной, расположенном в Республике Хакасия, за три месяца 2019 года добыто более 1,1 млн тонн каменного угля. Это на 13% или 131 тысячу тонн больше, чем в первом квартале прошлого года.

277 тысяч тонн каменного угля с калорийностью свыше 6000 ккал/кг в первом квартале добыто на разрезе Саяно-Партизанский в Красноярском крае. Объем добычи на этом предприятии вырос на 5%.

Всего с начала года на разрезах «Русского Угля» добыто более 1,4 млн тонн каменного энергетического угля. Топливо приобретают как российские, так и зарубежные потребители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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