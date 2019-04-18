Число акционеров ВТБ в Сибири увеличилось на четверть

СЕГОДНЯ 07:03 2019-04-18T07:03:03+03:00

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Количество акционеров банка ВТБ в СФО, Забайкалье и Республике Бурятия с начала года увеличилось на 24% и на 1 марта 2019 года составило 9,7 тысяч. Лидерами по росту числа миноритариев в стали Красноярский край и Новосибирская область (по +17,5% в каждом регионе) и Иркутская область (+10%). Общее количество миноритарных держателей акций банка достигло 135,5 тысяч, увеличившись на 12%.

Факторами, влияющими на рост числа акционеров, стало успешное выполнение стратегии группы ВТБ, привлекательная цена ценных бумаг и дивидендная политика банка, а также уникальная программа привилегий, предполагающая льготы и дополнительные возможности при оформлении банковских и финансовых услуг. Кроме этого, увеличению количества держателей акций ВТБ способствует повышение информационной активности и развитие каналов коммуникации. По данным ВТБ, около 27% информации о работе банка акционеры получают на традиционных встречах с представителями служб группы ВТБ, 25% - посредством обращения в кол-центр, а также в центры по работе с акционерами, 18% - используя электронную почту, мобильное приложение «Акционер ВТБ», социальные сети, а также письменные обращения.

В планах службы по работе с акционерами – проведение в Сибирском федеральном округе ряда мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности миноритарных держателей акций и учащихся вузов.

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ИСТОЧНИК KP.RU