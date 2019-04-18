СЕГОДНЯ 05:32 2019-04-18T05:32:38+03:00

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В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» в бассейн белых медведей выпустили живую рыбу. У Авроры и Феликса романтический период ухаживаний, живут они вместе в одном вольере и наблюдать за их нежными отношениями очень интересно. А тут еще сотрудники зоопарка решили порадовать их развлечением.

В красноярском зоопарке белым медведям в бассейн выпустили живую рыбу.1 мая Парк "Роев ручей" открывает летний сезон! В этот день все посетители парка смогут стать участниками веселого праздника. Сегодня возобновили выпуск живой рыбы в бассейн белым медведям Авроры и Феликса. Теперь каждый день в 14:00 им в бассейн будут выпускать живую рыбу, которую они с удовольствием ловят. А ещё у них сейчас романтический период и тем интереснее за ними наблюдать. Одним словом - медвежье счастье. #роевручей #красноярскийзоопарк #красноярск #сибирь #животные #photo #роснефть #zoo #animal #культура #polarbear #белыймедведьплавает #белыемедведи #обогащениесреды #video #видео #веснапришла #гдеотдохнуть #семейныйотдых #летнийсезон #экскурсиикрасноярска

Погоню за форелью сняли на видео: у мишек вполне довольный вид – ныряют неспешно, плавают, ловят добычу. Охотничьи инстинкты ведь не отнять, тем более, что обоих медведей привезли в Красноярск из живой природы с севера края, где они совсем маленькими едва не погибли без своих родителей.

Сотрудники зоопарка рассказали, что рыбу к белым медведям будут выпускать каждый день в 14:00 часов. Так что посетители могут приходить и наблюдать за этим. А в целом с 1 мая в «Роевом ручье» открывается летний сезон. Многих животных переведут из закрытых вольеров, посетители зоопарка смогут наблюдать за публичными кормлениями.

Специалисты расскажут, чем питаются обитатели «Роева ручья» и напомнят, почему их нельзя кормить принесенными из дома продуктами, чтобы не произошло новой трагедии. Добавим, что несколько дней назад там умер 10-месячный козленок.

ИСТОЧНИК KP.RU