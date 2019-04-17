«А сегодня я умер»: 10-месячный козленок написал письмо посетителям красноярского зоопарка, которые закормили его до смерти

В красноярском зоопарке «Роев ручей» умер винторогий десятимесячный козленок. Как сообщают в парка флоры и фауны, животное погибло из-за того, что посетители его закормили.

«Пожалуйста, не кормите животных!», - такое предупреждение имеется практически на всех вольерах парка флоры и фауны «Роев ручей» в Красноярске. Но как бы ни просили посетителей сотрудники парка, те все равно приносят с собой еду, просовывают ее за металлические прутья. И вот итог. Накануне в парке флоры и фауны умер винторогий козленок Коралл – редкий вид, занесенный в список Международного союза охраны природы (МСОП) и в приложение СИТЕС (международное правительственное соглашение о видах, находящихся под угрозой исчезновения). Коралл настолько милый и забавный, что его… закормили до смерти. Тогда сотрудники зоопарка написали письмо посетителям от лица Коралла – вдруг хоть это растопит их сердца.

«В парке мне живется хорошо, - пишет козленок. - Работники отдела копытных заботятся обо мне, вкусно кормят, дают много сена и немного овощей, наливают в поилку свежую воду. Каждый день ко мне приходит ветеринарный врач, он следит, чтобы я чувствовал себя хорошо. Весь день я отдыхаю на солнышке, общаюсь с сородичами и домашними козликами из соседнего вольера. Больше всего я люблю тренироваться, прыгая по скале в моем вольере, это очень весело! Вчера в нашем парке было много-много гостей, а сегодня я умер. Меня перекормили морковью и капустой посетители парка».

Коралла пытались спасти ветеринары. Но не вышло. Слишком много овощей он съел – от этого началось брожение в животе, потом вздутие и смерть. В парке флоры и фауны говорят, что кормить обитателей Роева ручья можно только той едой, которая специально здесь продается – ее строго ограниченное количество, чтобы питомцы не переедали. Однако люди все равно несут и несут им вредное – хлеб и сахар, например.

- Покупая билет, человек уже оплачивает корм для всех животных сразу, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в парке, - обеспечивает улучшение жизни уже имеющихся и спасение новых. Просто приходите почаще - этого достаточно.

P.S. В парке флоры и фауны остались жить родители Коралла. Летом у самки винторогого козла родится еще один козленок или козочка. Есть надежда, что этого малыша не закормят до смерти?