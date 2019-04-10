2019-04-10T13:50:48+03:00
Общество

В Красноярске проведен опрос компаний по ремонту бытовой техники

Все компании признали, что отремонтировать бытовую технику в любом случае дешевле
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Фото: Алексей БУЛАТОВФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Красноярске был проведен опрос сервисных компаний по ремонту бытовой техники, с целью выявления самой популярной услуги.

Для опроса были случайным образом выбраны 10 сервисных центров. Все участники опроса указали, что чаще всего обращаются по вопросам ремонта техники, и реже - с запросом на подключение бытовых приборов.

Самой популярной техникой, которой требуется ремонт – стиральные машины. Их назвали 5 респондентов из 10-ти, 2 ответа пришлось на холодильники, 2 ответа на электрическую и газовую плиты, в одной компании - сообщили, что чаще им приносят ремонтировать мобильные телефоны.

Самая распространенная причина поломки стиральных машин - проблема со сливом воды.

Средний чек ремонта стиральной машины в 7-ми компаниях 3000-3500 руб., в остальных - затруднились ответить.

Все компании признались, что отремонтировать бытовую технику в любом случае дешевле, чем купить новую, но отказы в пользу второго варианта все же есть.

Опрос был проведен справочной по ценам 2-999-999.

ИСТОЧНИК KP.RU

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