Ученые: в небе над Красноярском сгорел болид

СЕГОДНЯ 13:19 2019-04-08T13:21:04+03:00

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Красноярские ученые объяснили природу небесного тела, пролетевшего над городом в субботу, 6 апреля. Напомним, около семи вечера в воздухе заметили яркую точку, а потом огненную вспышку. Ее было видно во всех районах. И даже под Красноярском.

- По всей видимости, это был болид диаметром в 2-3 метра, - считает Сергей Веселков, директор Обсерватории СибГУ имени Решетнева. – Не слишком ли часто наблюдают в последнее время небесные тела? Метеориты попадают на Землю постоянно. Небольшие, они не наносят вреда. Если же на Красноярск или любой другой город упадет метеорит радиусом 50 метров, ущерб может быть значительным. Тем не менее даже объекты радиусом от 50 до 100 метров замечают в самый последний момент.

Справка

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/701633" frameborder="0"></iframe> Над Красноярском пролетел метеорит. Съемка из Железногорска.Видео: Михаил Лохаев, подписчик КП-Красноярск

Болид — метеор яркостью менее -4m (ярче, чем планета Венера). Метеориты перед выпадением на Землю видны как болиды.

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ИСТОЧНИК KP.RU