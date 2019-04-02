2019-04-02T09:54:20+03:00
Происшествия

Советника губернатора Красноярского края Антона Натарова оставили под домашним арестом

Краевой суд отказал защите в изменении меры пресечения
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Антон Натаров Фото: соцсетиАнтон Натаров Фото: соцсети
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Мера пресечения для Антона Натарова, советника губернатора и сына депутата Госдумы Сергея Натарова, останется прежней – домашний арест. Об этом стало известно после заседания краевого суда, на котором защита просила смягчить меру пресечения для фигуранта громкого дело.

Однако суд остался непреклонным. Напомним, Антона Натарова задержали в марте этого года по подозрению в финансовых махинациях. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Еще одним фигурантом его является бухгалтер регионального отделения партии Денис Бундюк – он также арестован.

Следствие считает, что Бундюк и Натаров имеют отношение к хищениям, связанным с покупкой энергоресурсов. Ущерб составляет порядка 4 миллионов рублей.

СПРАВКА «КП»

Антон Сергеевич Натаров родился в 1990 года в городе Чебаркуль Челябинской области. Окончил МГИМО (Московский государственный института международных отношений). С 2011 по 2012 годы работал специалистом Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Министерства финансов РФ. Затем ушел в бизнес и руководил международным проектом.

В 2013 году перебрался в Красноярск и стал руководителем Ассоциации выпускников кадетских корпусов и Мариинских женских гимназий Красноярского края. В 2014-2015 годах исполнял обязанности начальника управления внешних связей губернатора края. Затем еще год был замом министра экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей края. А в октябре 2017 года назначен советником губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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