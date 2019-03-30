Красноярцев приглашают провести выходные на фабрике. «Фабрике мультфильмов»

СЕГОДНЯ 05:14 2019-03-30T05:16:41+03:00

«Фабрика мультфильмов» - это нон-стоп мастер-классы по различным техникам анимации

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Напомним, в Красноярске до 31 марта продолжается проект Фонда Михаила Прохорова Большой фестиваль мультфильмов Полная программа здесь.

До 20 апреля в музейном центре Площадь Мира продолжится выставка от Cartoon Network, американского мультипликационного телеканала.

ФАБРИКА МУЛЬТФИЛЬМОВ. ПРОГРАММА

ЦЕХ АНИМАЦИИ ОДЕЖДЫ

Под руководством опытных художников-аниматоров нужно будет снять одежду с вешалки, положить под камеру и кадр за кадром оживлять самые обычные свитера, джинсы и шорты, превращая их в гигантских крокодилов и добрых птиц.

ЦЕХ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ АНИМАЦИИ

Здесь используют настоящую кинопленку, на которой изображают свои собственные сюжеты. Каждый участник создаст кусочек фильма.

ЦЕХ АНИМАЦИИ В ТЕХНИКЕ ПИКСИЛЯЦИИ

Здесь дети смогут снять свои анимационные этюды в технике пиксиляции стоп-моушен анимации) и предметной анимации.

ЦЕХ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ АНИМАЦИИ

Мастер-класс для всех, кто хочет научиться самым простым основам анимационного движения.

ЦЕХ ОЗВУЧКИ

Участники соберут свою собственную шумотеку, звуки которой будут использованы для оформления мультфильмов, снятых на Фабрике.

ЦЕХ ВИДЕОМАЦИИ

Участники мастер-класса будут выдумывать, рисовать, вырезать, клеить, крякать, мяукать и улюлюкать. То есть снимать кино!

ЦЕХ ПЕСОЧНОЙ АНИМАЦИИ

Здесь учат уникальной технике сыпучей анимации!

ЦЕХ СПОРТИВНОЙ АНИМАЦИИ

Здесь будут снимать смешную историю в технике перекладки про маленьких жучков, которые захотели освоить зимние виды спорта.

Музейный центр Площадь Мира

Пл. Мира, 1

30 и 31 марта с 11.00 до 13.30 и с 14.30 до 17.00

продажа билетов до 16.30

Билеты 70 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU