В Красноярске начинается фестиваль мультфильмов (полная программа)
Большой фестиваль мультфильмов – это ежегодный самый крупный смотр международной анимации в России, а также встречи и мастер-классы с известными режиссерами. Фестиваль традиционно стартует в Москве, а затем отправляется по городам России. В 2019 году БФМ посетит Красноярск, Воронеж и Нижний Новгород.
В программе XII БФМ в Красноярске будет представлено более 30 программ (каждая из порядка 15 корокометражек), а также 5 полнометражных фильмов. Большинство фильмов красноярские зрители впервые могут увидеть в своём городе только на нашем фестивале: самые интересные русские мультфильмы последних лет, мировые фестивальные «сливки» режиссёров из почти 20 стран, японскую анимацию, специальные программы документальной анимации и фильмов о музыке. В Музейном центре «Площадь Мира» откроется выставка Cartoon Network, а во вторые выходные фестиваля будет работать традиционная «Фабрика мультфильмов», где все желающие смогут создать свой мультфильм.
Гостем фестиваля в этом году станет Иван Максимов – один из самых известных режиссеров анимации в постсоветском поколении. Встреча с ним состоится на Арт-чердаке Дома кино 23 марта в 19.00.
Стратегический партнер фестиваля — Фонд Михаила Прохорова.
Программа фестиваля
22 марта
19.00. Дом кино
ДОБЫТЧИЦА 12+
23 марта
13.00, Мечта
ЭРНЕСТ И СЕЛЕСТИНА ЗИМОЙ 0+
15.00, Дом кино
ПЕСНЬ МОРЯ 6+
17.00, Дом кино
В СЕРДЦЕ АВГУСТА 12+
21.00, Дом кино
МИР БУДУЩЕГО 18+
24 марта
10.00, Мечта
ЛЕКАРСТВО ОТ ПОСЛУШНОСТИ 0+
10.30, Дом кино
УРОК ПЛАВАНЬЯ 0+
12.00, Дом кино
ЭРНЕСТ И СЕЛЕСТИНА ЗИМОЙ 0+
18.00, Дом кино
СУЕТА СУЕТ 16+
19.30, Арт-чердак Дома кино
ДОКАНИМАЦИЯ. ГОЛОСА 18+
27 марта
20.00, Дом кино
ДОМ ИЗ МАЛЕНЬКИХ КУБИКОВ 18+
28 марта
20.00, Дом кино
АНИМАТОР ПРОТИВ АНИМАЦИИ 18+
29 марта
20.00, Дом кино
РУССКИЙ АНИМАЦИОННЫЙ ПАНК 16+
30 марта
13.30, Дом кино
Я СЧИТАЮ КРОЛИКОВ 6+
15.30, Дом кино
БОЛЕРО 16+
16.00, Мечта
КАПИТАН МОРТЕН И КОРОЛЕВА ПАУКОВ 6+
17.00, Дом кино
МИТИНА ЛЮБОВЬ 12+
19.00, Арт-чердак Дома кино
КАК СОЗДАЮТСЯ АНИМАЦИОННЫЕ СЕРИАЛЫ 12+
Встреча с режиссерами Киностудии «Союзмультфильм», бесплатно по предварительной регистрации.
21.00, Дом кино
ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 18+
31 марта
13.00, Дом кино
Я ХОЧУ ЖИТЬ В ЗООПАРКЕ 6+
15.00, Дом кино
ПЕТСОН И ФИНДУС. ФИНДУС ПЕРЕЕЗЖАЕТ 6+
17.00, Дом кино
ВИВАТ, МУШКЕТЕРЫ! 12+
19.00, Дом кино
ОДНО МГНОВЕНИЕ 18+
В программе возможны изменения.
Билеты 100-150 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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