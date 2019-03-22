В Красноярске начинается фестиваль мультфильмов (полная программа)

СЕГОДНЯ 04:32 2019-03-22T04:32:36+03:00

С 22 марта по 5 апреля красноярцы и гости города смогут увидеть лучшие полнометражные и короткометражные мультфильмы из России и со всего мира

Изменить размер текста: A A

Большой фестиваль мультфильмов – это ежегодный самый крупный смотр международной анимации в России, а также встречи и мастер-классы с известными режиссерами. Фестиваль традиционно стартует в Москве, а затем отправляется по городам России. В 2019 году БФМ посетит Красноярск, Воронеж и Нижний Новгород.

В программе XII БФМ в Красноярске будет представлено более 30 программ (каждая из порядка 15 корокометражек), а также 5 полнометражных фильмов. Большинство фильмов красноярские зрители впервые могут увидеть в своём городе только на нашем фестивале: самые интересные русские мультфильмы последних лет, мировые фестивальные «сливки» режиссёров из почти 20 стран, японскую анимацию, специальные программы документальной анимации и фильмов о музыке. В Музейном центре «Площадь Мира» откроется выставка Cartoon Network, а во вторые выходные фестиваля будет работать традиционная «Фабрика мультфильмов», где все желающие смогут создать свой мультфильм.

Гостем фестиваля в этом году станет Иван Максимов – один из самых известных режиссеров анимации в постсоветском поколении. Встреча с ним состоится на Арт-чердаке Дома кино 23 марта в 19.00.

Стратегический партнер фестиваля — Фонд Михаила Прохорова.

Программа фестиваля

22 марта

19.00. Дом кино

ДОБЫТЧИЦА 12+

23 марта

13.00, Мечта

ЭРНЕСТ И СЕЛЕСТИНА ЗИМОЙ 0+

15.00, Дом кино

ПЕСНЬ МОРЯ 6+

17.00, Дом кино

В СЕРДЦЕ АВГУСТА 12+

21.00, Дом кино

МИР БУДУЩЕГО 18+

24 марта

10.00, Мечта

ЛЕКАРСТВО ОТ ПОСЛУШНОСТИ 0+

10.30, Дом кино

УРОК ПЛАВАНЬЯ 0+

12.00, Дом кино

ЭРНЕСТ И СЕЛЕСТИНА ЗИМОЙ 0+

18.00, Дом кино

СУЕТА СУЕТ 16+

19.30, Арт-чердак Дома кино

ДОКАНИМАЦИЯ. ГОЛОСА 18+

27 марта

20.00, Дом кино

ДОМ ИЗ МАЛЕНЬКИХ КУБИКОВ 18+

28 марта

20.00, Дом кино

АНИМАТОР ПРОТИВ АНИМАЦИИ 18+

29 марта

20.00, Дом кино

РУССКИЙ АНИМАЦИОННЫЙ ПАНК 16+

30 марта

13.30, Дом кино

Я СЧИТАЮ КРОЛИКОВ 6+

15.30, Дом кино

БОЛЕРО 16+

16.00, Мечта

КАПИТАН МОРТЕН И КОРОЛЕВА ПАУКОВ 6+

17.00, Дом кино

МИТИНА ЛЮБОВЬ 12+

19.00, Арт-чердак Дома кино

КАК СОЗДАЮТСЯ АНИМАЦИОННЫЕ СЕРИАЛЫ 12+

Встреча с режиссерами Киностудии «Союзмультфильм», бесплатно по предварительной регистрации.

21.00, Дом кино

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 18+

31 марта

13.00, Дом кино

Я ХОЧУ ЖИТЬ В ЗООПАРКЕ 6+

15.00, Дом кино

ПЕТСОН И ФИНДУС. ФИНДУС ПЕРЕЕЗЖАЕТ 6+

17.00, Дом кино

ВИВАТ, МУШКЕТЕРЫ! 12+

19.00, Дом кино

ОДНО МГНОВЕНИЕ 18+

В программе возможны изменения.

Билеты 100-150 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU