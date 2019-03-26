СЕГОДНЯ 20:14 2019-03-26T20:14:25+03:00

Кто-то из должностных лиц может пойти под суд за халатность Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Туве следователи проводят проверку по факту перепутанной медсестрой детсада прививочной вакцины. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе республиканского следственного комитета.

Напомним, ЧП случилось 18 марта в одном из дошкольных учреждений Кызыла. Детсадовская медсестра перепутала вакцины и поставила малышам вместо Манту прививку БЦЖ. После жалоб родителей медсестру уволили, в учреждении начали проверку, а чиновники извинились перед семьями, чьи дети оказались пострадавшими.

А позже озвучили результаты проверки. Оказывается, эта медсестра не имела ставить прививки, связанные с туберкулезом – у нее не было на это соответствующего разрешения.

- В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц и работников муниципального дошкольного образовательного учреждения и органов здравоохранения республики на наличие признаков преступлений, предусмотренных статьей 293 УК РФ (халатность) и статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), - прокомментировали в республиканском следственном комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU