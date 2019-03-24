В Туве из детского сада уволили медсестру, которая вместо пробы Манту ввела детям вакцину БЦЖ

ЧП в одном из детских садов Кызыла. Медсестра вместо постановки пробы Манту вколола детям вакцину БЦЖ. Произошло это 18 марта. Соцсети сейчас кипят от возмущенных комментариев. Люди возмущены, что подобное вообще возможно. Эмоции пользователей зашкаливают:

«Моей дочке осенью тоже два раза поставили манту в садике на одну ту же руку!».

«Вот всегда так. Когда что-то произойдет, потом начинается проверка. А с этими детьми, вот что сейчас происходит у них в организме?».

«Если вакцина хранилась неправильно, она может стать патогенной. То есть, грубо говоря, ребенка заразили палочкой Коха. Туберкулез».

В министерстве Республики уже провели служебную проверку. И факт халатности подтвердился. Действительно медицинская сестра, работающая в детском саду, поставила девяти дошколятам прививку, вместо иммунологического теста. И, как выяснилось, она вообще не имела права проводить подобные медицинские манипуляции: «медицинская сестра, не имеющая документа допуска к мероприятиям туберкулинодиагностики, вакцинации и ревакцинации БЦЖ, произвела самовольно в нарушение всех правил введение вакцины БЦЖ воспитанникам детского сада».

Поэтому ответственным лицам сейчас остается только извиняться. Вот что написала в соцсетях Аэлита Кажин-Оол, первый заместитель министра здравоохранения Тувы:

«Осознаем всю ответственность и готовы предпринять всевозможные меры. Приношу от себя лично и от всего министерства извинения родителям деток. Лично беру на себя ответственность за проведение всех необходимых мероприятий в поддержании здоровья ребятишек. Мне очень больно за халатные действия наших сотрудников. Мы приняли все возможные меры. Хочу заверить родителей, Вы не одни! Все медицинское сообщество переживает и поддерживает Вас!».

За халатное отношение к своим обязанностям провинившаяся сотрудница уже уволена по статье 81 Трудового кодекса РФ (однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей).

Материалы проверки уже переданы в следственные органы. Будут приняты организационные меры в отношении руководства Республиканской детской больницы. Во всех медицинских организациях Тувы и в детских дошкольных учреждениях проверят условия хранения вакцин и порядка организации вакцинопрофилактики и туберкулинодиагностики.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, неприятный инцидент произошел в детском саду №23. Его воспитанниками являются дети с инвалидностью. Сейчас ребята находятся под медицинским наблюдением, им проводят профилактическое лечение. Глава Тувы Шолбан Кара-оол поручил вице-премьера Республики по социальным вопросам взять эту ситуацию под особый контроль. Детям, пострадавшим от халатности медработника, выделят дополнительное питание, а летом путевки на санаторное лечение.

Вот как прокомментировала этот случай Ирина Павленок, главный внештатный фтизиатр Сибирского Федерального округа: «При своевременном проведении профилактических мероприятий осложнения маловероятны».

В правительстве Тувы сообщили, что в ближайшее время в Кызыл прибудут специалисты ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» минздрава России для осмотра и консультации ребятишек, получивших лишнюю прививку.

Случай и на самом деле вопиющий. Особенно на волне споров о вреде и пользе прививок. Вполне вероятно, что после этого ЧП сторонников в лагере антипрививочников прибавится.

Вместо вместо пробы Манту детям ввели вакцину БЦЖ Фото: министерство здравоохранения Тувы

СПРАВКА КП

Вакцина БЦЖ (Кальметта-Герена) – вакцина против туберкулеза, приготовленная из штамма ослабленной живой коровьей туберкулезной палочки. Первичную вакцинацию проводят у здоровых новорожденных на 3-7 день жизни. Ревакцинация детей в возрасте 7 и 14 лет. БЦЖ вводится внутрикожно в плечо.

Проба Манту – своего рода иммунологический тест, который показывает, есть ли в организме туберкулезная инфекция. Укол делают под кожу специальным туберкулиновым шприцем на внутренней стороне предплечья. На месте инъекции появляется «пуговка». По ее размеру определяют, присутствует ли в организме туберкулезная инфекция.