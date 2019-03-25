СФУ: 50 миллионов на снос периметра безопасности просто нет

СЕГОДНЯ 14:15 2019-03-25T14:15:52+03:00

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Периметр безопасности вокруг СФУ в ближайшие годы демонтировать не будут. На эти цели нужно потратить 50 миллионов из бюджета университета, а таких средств просто нет, сообщили в пресс-службе СФУ.

Напомним, в паблике вуза студенты жаловались: попасть в корпуса можно только пройдя два КПП. И просили решить вопрос. Но, как выяснилось, сделать это будет непросто. Во-первых, «периметр» - объект капстроительства, собственность РФ. И решение о его демонтаже СФУ принять не может, только Министерство науки и высшего образования России.

Кроме того, снос периметра – дело недешевое. А СФУ и так потратил больше 300 миллионов своих средств на подготовку Деревни Универсиады. Между тем он еще должен платить по соцпрограммам и обязательствам.

Впрочем, подытоживают в университете: периметр вписывается в концепцию безопасного кампуса. Еще осенью прошлого года руководство вуза заявляло: кампус надо сделать свободным от авто. Поэтому есть резон в том, чтобы оставить все, как есть.

Тем не менее в университете готовы пойти навстречу пожеланиям студентов. Обещают исключить «задвоение» осмотров, могут открыть на территорию аптеку, почту, парикмахерскую и дополнительные столовые. Все эти вопросы сейчас прорабатываются.

ИСТОЧНИК KP.RU