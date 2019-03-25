2019-03-25T15:04:13+03:00
Экономика

ВТБ улучшил условия программы лояльности в опции «Заемщик»

Поделиться:
Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
Изменить размер текста:

С 25 марта банк ВТБ улучшил условия по бонусной опции «Заемщик» и расширил ее действия на кредитные карты. Теперь клиенты, совершая привычные ежедневные транзакции, могут снизить процентную ставку по кредитной карте на 10 п.п. – до 16%.

Опция доступна для всех владельцев кредитной «Мультикарты», в том числе клиентов «Привилегии» в виде дисконта к ставке в зависимости от суммы совершаемых покупок. Чем больше транзакций совершает клиент, тем меньше становится ставка по кредитной карте.

«Мы запустили опцию «Заемщик» несколько месяцев назад, но уже видим растущий интерес к ней со стороны клиентов. Она даёт возможность самостоятельно снижать процент по кредитам и не переплачивать. В связи с этим мы расширили ее возможности и на кредитные карты. Новая опция будет интересна, прежде всего, владельцам карт, которые активно пользуются кредитным лимитом», – прокомментировал Дмитрий Поляков, вице-президент, начальник управления кредитных продуктов ВТБ.

Клиенты, выбравшие опцию «Заемщик», также могут снизить процентную ставку по кредитам наличными на 3 п.п., по ипотеке - на 0,6 п.п. Подключить опцию «Заемщик» можно в мобильном банке ВТБ-Онлайн.

В настоящее время кредитная «Мультикарта» с грейс-периодом 101 день позволяет снимать или переводить средства без комиссии в первые семь дней после ее получения. Обслуживание карты бесплатно при совершении транзакций на сумму свыше 5 тыс. рублей в месяц.

Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Первые бабочки проснулись в Красноярском крае
СФУ: 50 миллионов на снос периметра безопасности просто нет
«Играл с детьми в лошадку и фотографировал»: в Красноярском крае вожатый пойдет под суд за растление трех девочек
Завтра на выезде Красноярск – Солонцы ограничат движение
Клиенты ВТБ потратили 540 млн рублей во время зимней Универсиады в Красноярске
Они декоративные? Новые качели рухнули на площади Революции в Красноярске
Легендарную 100-метровую высотку на Стрелке продают в Красноярске
Проснувшиеся на Татышеве суслики атакуют красноярцев
Из покореженных авто людей вырезали спасатели. В ДТП в Красноярском крае погибли трое
Арматура и сортир на вершине. Строительная свалка на Николаевской сопке возмутила красноярцев
Штрафы или общественные работы? Красноярцев спрашивают о наказании за парковку на газонах
Коптящий воздух автосервис попал под уголовное дело в Красноярске
«Вы жрали карбид и пили ртуть»: подросток из Красноярска вылетел с шоу Камеди Баттл
Работать не могла. Мать задолжала сыну полмиллиона рублей алиментов
Банк УРАЛСИБ занял 6 место в рейтинге крупнейших ипотечных банков по итогам 2018 года
Под Красноярском спасли провалившуюся в подвал собаку