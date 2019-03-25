Легендарную 100-метровую высотку на Стрелке продают в Красноярске

СЕГОДНЯ 11:45 2019-03-25T11:51:21+03:00

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100-метровое здание, затянутое в синее стекло. Символ Красноярска, доставшийся от советской эпохи. В Красноярске выставили на продажу легендарную «свечку» на Стрелке – здание «КАТЭК НИИ уголь». Такое объявление опубликовали на портале компании по реализации недвижимости «Элитный Красноярск». В нем указано: высотку в 29 этажей (а заодно и участком в гектар) можно купить целиком. Причем стоимость не озвучивается. Но, понятно, что она будет более чем солидной. Так что есть вероятность, что покупателя в крае не найдется, он может быть из другого региона.

Напомним, идея архитектурного комплекса на Стрелке принадлежит Арэгу Демирханову. Проектировщиками здания стали Виталий Орехов и Нина Петрова. Объект для города оказался уникальным – у нас не было кранов, чтобы строить здания такой высоты. Поэтому «свечку» возводили способом подъема перекрытий. Начали в 1983-м году, справились за 6 лет, оставалось смонтировать только инженерные сети и коммуникации. Но «КАТЭК» перестал существовать. И здание стало долгостроем.

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«КатэкНИИуголь». Или просто башня на Стрелке. Ее изначальный архитектурный облик многие помнят, он был уникален, он стал символом города, доставшимся от советской эпохи. Башню часто рисовали художники. А фотографы находили лазейки и проникали внутрь, чтобы подняться на вершину и сделать потрясающие кадры с высоты на исторический центр города. Красноярцы так привыкли к этой башне, что теперь с трудом представляют, каково это, если бы ее не было (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU