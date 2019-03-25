2019-03-25T08:18:23+03:00
Общество

Штрафы или общественные работы? Красноярцев спрашивают о наказании за парковку на газонах

Высказать свое мнение можно на сайте Законодательного Собрания
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Красноярцев спрашивают о запрете парковки на газонах.Красноярцев спрашивают о запрете парковки на газонах.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Какое наказание за парковку на газонах будет действенней – солидные штрафы или, скажем, общественные работе? Такой опрос запустили на сайте Законодательного Собрания Красноярского края. Принять в нем участием может любой желающий.

Для этого нужно зайти сюда и выбрать один из предложенных вариантов. Их предваряет краткий комментарий:

- С января этого года вступили в силу поправки в статью закона края «Об административных правонарушениях». За парковку на газоне штраф для граждан составляет от двух тысяч до четырех тысяч рублей. Мера оказалась эффективной: только в административной комиссии Советского района сейчас в работе находится более 400 материалов. Считаете ли вы эту меру достаточной для того, чтобы сохранить зеленые насаждения?

Далее – варианты ответов:

- Все справедливо, только рублем можно бороться с автохамами

- Штраф должен быть больше, иначе результата не достичь

- Предлагаю ограничиться общественными работами (пусть виновные высаживают деревья и кустарники)

- Штрафные санкции здесь не нужны либо бесполезны

Или – можно привести свой. Голосуем, красноярцы! Итоги будут опубликованы на сайте ЗС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За парковку на газонах красноярских водителей могут оштрафовать на сумму от 2 000 до 100 000 рублей

Весна наступила, скоро на смену снегу придет зеленая трава. И если зимой на машины, заезжающие при парковке на газоны, и прохожие, и полицейские, еще смотрели «сквозь пальцы», то сейчас, наоборот, обратят внимание «с пристрастием» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из покореженных авто людей вырезали спасатели. В ДТП в Красноярском крае погибли трое
Арматура и сортир на вершине. Строительная свалка на Николаевской сопке возмутила красноярцев
Коптящий воздух автосервис попал под уголовное дело в Красноярске
«Вы жрали карбид и пили ртуть»: подросток из Красноярска вылетел с шоу Камеди Баттл
Работать не могла. Мать задолжала сыну полмиллиона рублей алиментов
Банк УРАЛСИБ занял 6 место в рейтинге крупнейших ипотечных банков по итогам 2018 года
Под Красноярском спасли провалившуюся в подвал собаку
Памятник городским кошкам восстановили в Красноярске
Сохранились или бессмертные? В Красноярске массово выходят на тонкий лед Енисея
«Помогите встретиться нам!»: в Красноярске обещают вознаграждение нашедшему черного пса Атоса
Красноярцы спорят в соцсетях о запрете курения на левобережной набережной
В Абакане попытка полицейских задержать пьяного водителя привела к гибели водителя такси
В Красноярском крае спасатели участвуют в поисках двух мужчин
В первенстве мира среди юниоров по лыжному ориентированию красноярская спортсменка завоевала две медали
В красноярском зоопарке посетители угостили проснувшихся медведей бутербродами
«В эти часы рядом с Абаканом горит трава»: глава Хакасии призвал земляков прекратить весенние палы
Элитный дом могут построить в березовой роще Красноярска
Источник: замглавы Красноярска попал под уголовное дело
Мать пошла под суд за гибель знакомого, «обидевшего» ее ребенка
«Купите ему карусель»: в соцсетях обсуждают школьника, устроившего танцы вокруг столба посреди дороги
За две тысячи рублей житель Красноярского края купил... ссылку в интернете
Прокуратура заставила банк вернуть красноярцу миллион рублей
Перебдели. Живую новогоднюю елку срубили в красноярском сквере
Красноярских туристов перед выходом на маршрут обязали регистрироваться в МЧС
Ню и соцсети. Девушка отправила парню свои интимные фото и стала жертвой секс-хакера
«Студенты смеялись и снимали на видео»: ночью в Красноярске полыхнуло общежитие СФУ
Лечить не будем! Хозяева отказались от выпавшего из окна котенка