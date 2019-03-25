Штрафы или общественные работы? Красноярцев спрашивают о наказании за парковку на газонах
Какое наказание за парковку на газонах будет действенней – солидные штрафы или, скажем, общественные работе? Такой опрос запустили на сайте Законодательного Собрания Красноярского края. Принять в нем участием может любой желающий.
Для этого нужно зайти сюда и выбрать один из предложенных вариантов. Их предваряет краткий комментарий:
- С января этого года вступили в силу поправки в статью закона края «Об административных правонарушениях». За парковку на газоне штраф для граждан составляет от двух тысяч до четырех тысяч рублей. Мера оказалась эффективной: только в административной комиссии Советского района сейчас в работе находится более 400 материалов. Считаете ли вы эту меру достаточной для того, чтобы сохранить зеленые насаждения?
Далее – варианты ответов:
- Все справедливо, только рублем можно бороться с автохамами
- Штраф должен быть больше, иначе результата не достичь
- Предлагаю ограничиться общественными работами (пусть виновные высаживают деревья и кустарники)
- Штрафные санкции здесь не нужны либо бесполезны
Или – можно привести свой. Голосуем, красноярцы! Итоги будут опубликованы на сайте ЗС.
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Весна наступила, скоро на смену снегу придет зеленая трава. И если зимой на машины, заезжающие при парковке на газоны, и прохожие, и полицейские, еще смотрели «сквозь пальцы», то сейчас, наоборот, обратят внимание «с пристрастием» (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU