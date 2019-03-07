2019-03-07T13:05:57+03:00
Общество

За парковку на газонах красноярских водителей могут оштрафовать на сумму от 2 000 до 100 000 рублей

Однако не всех – почему?
Елена ШВЕЦОВА
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Нехватка парковочных мест не отменяет ответственностиНехватка парковочных мест не отменяет ответственностиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Весна наступила, скоро на смену снегу придет зеленая трава. И если зимой на машины, заезжающие при парковке на газоны, и прохожие, и полицейские, еще смотрели «сквозь пальцы», то сейчас, наоборот, обратят внимание «с пристрастием». Некоторые районы уже приступили: так, а Административной комиссией Советского района уже было рассмотрено 11 протоколов на нарушителей. Всем выписали штраф на сумму 2000 рублей. Напомним, что в статье Закона Красноярского края «Об административных правонарушениях» внесены изменения, которые предусматривают административную ответственность за, - дословно, - «повреждение зеленых насаждений и газонов.

Егор Фролов, руководитель Красноярского отделения Федерации автовладельцев России:

- Внимание к этому вопросу вызвано тем, что в городе отсутствует достаточное количество парковочных мест. Необходимо их 5000 тысяч, а есть всего 1500 тысячи. Из-за этого неправильно паркуются, не вдоль тротуара, а елочкой. Заезжают на тротуары. Потом приходится платить штрафы.

Но нехватка мест не отменяет ответственности:

- По опыту прошлого года можно сказать, что мы провели 30 рейдов для выявления таких нарушителей в период с весны до осени. Сначала таких случаев было больше, потом количество уменьшилось. Полицейские проводили беседы с автовладельцами, чтобы впредь такого не происходило. С 1 января этого года в силу вступил закон, который позволяет штрафовать таких нарушителей. Первый раз еще могут предупредить, а потом придется выплачивать штраф, прокомментировали «Комсомольской правде - Красноярск» в администрация Железнодорожного района.

В этом году рейды начнутся уже совсем скоро - с середины марта, в них будут участвовать полицейские, сотрудники администрации.

ЧТО ПОЧЕМ

За парковку на газонах предусмотренные штрафы:

- от 2000 до 4000 рублей для граждан;

- до 30000 рублей для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц;

- до 100000 рублей для юридических лиц.

Если вы хотите сообщить о нарушителях, паркующихся на газонах, нужно сфотографировать автомобиль, чтобы был виден государственный номер. И отправить по электронной почте в административную комиссию района, указать номер дома и улицы. Электронные адреса районных административных комиссий:

- Железнодорожный - base@rail.admkrsk.ru;

- Кировский - Ponomareva@kirov.admkrsk.ru;

- Ленинский - timchishina@lenin.admkrsk.ru;

- Октябрьский - asg@oct.admkrsk.ru;

- Свердловский - Shlegel@sv.admkrsk.ru;

- Советский - zakharenko@sov.admkrsk.ru;

- Центральный - kismv@centr.admkrsk.ru.

Отметим, что оштрафовать можно не каждого водителя, заехавшего на машине на газон. Водитель наказывается не за сам факт парковки на газоне, а именно за его повреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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