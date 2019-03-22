В Красноярске фестиваль мультфильмов открывается фильмом от Анджелины Джоли

СЕГОДНЯ 05:26 2019-03-22T05:26:53+03:00

Когда женщинам нельзя покидать дом без мужчин, то приходится искать нестандартный выход. Кадр из фильма "Добытчица" с сайта multfest.ru

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В Красноярске сегодня, 22 марта, начинается уже традиционный, двенадцатый по счету, Большой фестиваль мультфильмов. Стратегический партнер фестиваля — Фонд Михаила Прохорова. Полная программа фестиваля здесь

Церемония открытия пройдет в 19.00 в кинозале Дома кино.

Фильмом открытия станет ирландский полнометражныи мультфильм «Добытчица», о девочке в современном Афганистане, которая переодевается мальчиком, чтобы иметь возможность выйти из дома и заработать на хлеб. В семье маленькой Парваны – беда: отца забрали стражи порядка. Мать и старшая сестра, по закону, не могут выйти из дома без сопровождения мужчины. Брат еще совсем мал. Еда заканчивается, судьба отца семейства не известна, ситуация кажется безвыходной. Единственная надежда – на саму Парвану. Красивые пейзажи, захватывающие дух приключения, благородство одних и жестокая подлость других — все это сделало «Добытчицу» одним из самых заметных мультфильмов минувшего года и номинантом на премию «Оскар». Исполнительный продюсер – Анджелина Джоли.

Фильм будет показан на языке оригинала с русскими субтитрами.

ИСТОЧНИК KP.RU