2019-03-21T12:44:16+03:00
Происшествия

Управление ФСБ по Красноярскому краю официально прокомментировала «Дело Антона Натарова»

Названо количество фигурантов и схема хищения бюджетных средств [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Управление ФСБ по Красноярскому краю официально прокомментировало «Дело Антона Натарова»Управление ФСБ по Красноярскому краю официально прокомментировало «Дело Антона Натарова»Фото: Мария ЛЕНЦ
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Управление ФСБ официально прокомментировала задержание Антона Натарова, советника губернатора края и сына депутата Госдумы Сергея Натарова.

- Управлением ФСБ России по Красноярскому краю совместно с Управлением на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу пресечена деятельность организованной преступной группы, состоящей из должностных лиц, представителей политических партийных организаций и руководителей ряда средств массовой информации Красноярского края, - рассказала пресс-секретарь ведомства Марина Моисеева.

Задержание Антона Натарова.

Установлено, что участниками группы разработана и реализована преступная схема по хищению денежных средств в особо крупном размере компании, финансируемой из бюджета города Игарки. Хищения осуществлялись путем заключения с подконтрольными фирмами фиктивных договоров на оказание информационных, рекламных и иных услуг, которые в действительности не исполнялись.

Уголовное дело по ч.4 ст.159 УК России было возбуждено 28 февраля 2019 года. 15 марта 2019 года фигуранты уголовного дела задержаны. По местам проживания и служебной деятельности подозреваемых проведены обыски.

Это первые результаты. Следственные и оперативно-розыскные действия идут, поэтому сказать о точном количестве фигурантов и лиц, которые находятся под подозрением, пока нельзя. На данный момент это пока 6 человек. Часть уголовных дел расследуется ФСБ, часть – линейной полицией. Но впоследствии все они, вероятно, будут объединены в одно уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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