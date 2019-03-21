Управление ФСБ по Красноярскому краю официально прокомментировала «Дело Антона Натарова»
Управление ФСБ официально прокомментировала задержание Антона Натарова, советника губернатора края и сына депутата Госдумы Сергея Натарова.
- Управлением ФСБ России по Красноярскому краю совместно с Управлением на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу пресечена деятельность организованной преступной группы, состоящей из должностных лиц, представителей политических партийных организаций и руководителей ряда средств массовой информации Красноярского края, - рассказала пресс-секретарь ведомства Марина Моисеева.
Задержание Антона Натарова.
Установлено, что участниками группы разработана и реализована преступная схема по хищению денежных средств в особо крупном размере компании, финансируемой из бюджета города Игарки. Хищения осуществлялись путем заключения с подконтрольными фирмами фиктивных договоров на оказание информационных, рекламных и иных услуг, которые в действительности не исполнялись.
Уголовное дело по ч.4 ст.159 УК России было возбуждено 28 февраля 2019 года. 15 марта 2019 года фигуранты уголовного дела задержаны. По местам проживания и служебной деятельности подозреваемых проведены обыски.
Это первые результаты. Следственные и оперативно-розыскные действия идут, поэтому сказать о точном количестве фигурантов и лиц, которые находятся под подозрением, пока нельзя. На данный момент это пока 6 человек. Часть уголовных дел расследуется ФСБ, часть – линейной полицией. Но впоследствии все они, вероятно, будут объединены в одно уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU