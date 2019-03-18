Горько! Накануне свадьбы жених обокрал свою невесту

СЕГОДНЯ 15:52 2019-03-18T17:05:32+03:00

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Нетривиальный случай произошел недавно в Саяногорске (Хакасия). Здесь жених прямо накануне свадьбы обворовал собственную невесту, рассказали в пресс-службе МВД России по РХ.

23-летняя девушка мечтала о семье и готовилась к походу в ЗАГС со всей серьезностью. Пока проснувшись однажды утром, не обнаружила: жених исчез, причем с вещами. И но не только своими – вместе с ним пропали обручальные кольца, ноутбук и 55 тысяч рублей, накопленных на свадьбу. Вызвонить суженого не смогла – трубку не брал. Пришлось идти в полицию.

Сбежавшего жениха «пробили» буквально сразу. Как выяснилось, 25-летний парень (кстати, нигде не работающий) уехал в друзьям в Абакан, где закатил вечеринку со спиртным. Таким – с рюмкой в руках – он и предстал перед полицейскими.

- Жениться передумал, - объяснил парень. – Но отчего бы не устроить мальчишник?

Вот и устроил. Вместе с проблемами. Теперь на «жениха» завели дело по статье «Кража». За воровство у невесты ему грозит до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU