Красноярская мэрия нашла подрядчика на проект благоустройства правобережной набережной

СЕГОДНЯ 13:20 2019-03-13T13:20:33+03:00

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Красноярская мэрия провела торги и определилась с выбором подрядчика, который разработает проект благоустройства правобережной набережной. Им стал проектный институт «Красноярскгражданпроект». Конкуренцию ему составили «Красноярская проектно-инженерная компания» и «Красгип».

Изначальная стоимость контракта составляла 7,3 миллиона рублей, но победитель заявил, что сможет выполнить работу всего за 4,5 миллиона.

Напомним, что нынешним летом администрация города планирует привести в порядок часть набережной от предмостной площади до начала Ярыгинской набережной. В бюджете на эти цели заложено около 150 миллионов рублей. По протяженности это около 1 километра. На правый берег перенесут те же «фишки», какие есть на левом. Асфальтовые дорожки заменят на брусчатку, установят новую уличную мебель. Сделают несколько зон – для пикника, для семейного отдыха, амфитеатр, газоны, зоны для проведения квестов.

ИСТОЧНИК KP.RU