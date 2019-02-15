После реконструкции на правобережной набережной появится зона пикника, роллердром и бесплатный Wi-Fi

Правобережную набережную в этом году реконструируют. В декабре власти упомянули об этом между делом. А сейчас стало известно: уже существуют эскизы, каким будет общественное пространство. Также стала известна цена вопроса, сколько город намерен потратить из бюджета на обновление, – примерно 150 миллионов рублей.

Те, кто бывал на набережной Абаканской протоки, не понаслышке знают: работы здесь столько, что дай бог за одно лето управиться. Картина неприглядная – лестницы, ведущие сверху на нижний ярус, покосились и провалились. Перила ограждений проржавели, где-то их нет совсем. Везде мусор, потому что урн тоже нет. Деревья не ухожены и хаотично разрослись. Жители этой части Свердловского района справедливо обижаются: набережную на левом берегу только ленивый не похвалил за благоустройство. А здесь что, никому ничего не нужно?

Оказалось, что нужно. В настоящее время мэрия как раз ищет проектировщиков, которые бы разработали документацию для благоустройства. Эскизы готовы, одобрены художественным и архитектурным сообществом. Теперь можно приступить к реализации.

На правый берег перенесут те же «фишки», что есть на левом

Итак, под благоустройство в сезон этого года попадает участок протяженностью около 1 километра. Начинается от бывшего здания «Планеты-Красноярск» (ныне пустующего), идет под Коммунальным мостом до того места, где переходит в Ярыгинскую набережную. Забегая вперед, скажем, что благоустройство берега в микрорайоне «Белые росы» также планируется, но не в этом году.

Эскиз набережной. Фото: сайт госзакупок

Новая концепция правого берега будет повторять концепцию левого. То есть асфальтовые дорожки полностью заменят на брусчатку, она будет разной текстуры, разного размера и цвета. В некоторых местах прогулочную зону расширят, чтобы можно было проводить какие-либо мероприятия, квесты, выставки. Установят уличную мебель, мусорные урны, заменят полностью освещение. Для украшения предусмотрены малые архитектурные формы, газоны.

Поскольку формат набережной – семейная зона отдыха, для детей тут появятся качели и песочницы. Для взрослых – спортивные тренажеры и роллердром. Уютная зона пикника с шезлонгами, амфитеатр. Бесплатный Wi-Fi, велопарковки, туалеты. Для обеспечения безопасности отдыхающих на набережной установят несколько видеокамер. Предпринимателям отведут место для торговли напитками и закусками. В проекте предусмотрены также туалеты.

Много внимания уделят озеленению. Имеющиеся деревья подрежут, добавят новые посадки, газоны и цветники. И, конечно же, на обновленной набережной найдется место для предпринимателей, там установят несколько павильонов для торговли напитками, сувенирами, игрушками.

За разработку проектной документации министерство строительства Красноярского края готово заплатить 7,3 миллиона рублей. Это изначальная цена контракта, но по правилам аукциона она может быть уменьшена участниками. А в целом стоимость благоустройства правобережной набережной обойдется в 146,2 миллиона рублей.