2019-03-13T10:29:12+03:00
Общество

Элитную квартиру с золотой сантехникой в Красноярске продают за 45 миллионов

Покупателю обещают низкий процент по ипотеке
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Элитную квартиру с золотой сантехникой в Красноярске продают за 45 миллионов. Фото: портал недвижимости N1Элитную квартиру с золотой сантехникой в Красноярске продают за 45 миллионов. Фото: портал недвижимости N1
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Элитную квартиру в центре Красноярска с почти королевским дизайном и золотой сантехникой продают через портал недвижимости N1. Цена уникальной, как уверяет продавец, квартиры с индивидуальной планировкой составляет 45 миллионов рублей. Находится она на 2-м этаже 8-этажного дома на Перенсона, построенного в 2008 году. Площадь – 283 квадратных метра. Одна только кухня – мечта любой хозяйки – почти 64 квадрата.

Завлекая потенциальных покупателей, продавец рекламирует ее как квартиру-люкс, абсолют элегантности и роскоши. А для ее обладателя - подлинная эмблема превосходства во всем. Способная произвести неизгладимое впечатление на людей, впитавших в себя любовь к изысканному великолепию и совершенству. Идеальное приобретение для людей, стремящихся получить от жизни самое лучшее.

Объявление о продаже было выставлено недавно – 5 марта. Риэлторы, которые взялись сопровождать продажу этого объекта, обещают помочь оформить ипотеку по сниженным процентным ставкам.

Королевский дизайн, золотые унитазы. Фото: портал недвижимости N1

Королевский дизайн, золотые унитазы. Фото: портал недвижимости N1

ИСТОЧНИК KP.RU

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