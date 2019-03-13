2019-03-13T09:46:09+03:00
Общество

В Красноярске продают старую «однушку» по цене 195 миллионов рублей

Выходит, это самый дорогой объект жилой недвижимости в городе
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске продают старую «однушку» по цене 195 миллионов рублей. Фото: портал недвижимости N1В Красноярске продают старую «однушку» по цене 195 миллионов рублей. Фото: портал недвижимости N1
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В Красноярске продают обычную однокомнатную квартиру в 58-летнем доме за астрономическую сумму – 195 000 000 рублей. Такую информацию выложил портал недвижимости N1. В объявлении говорится, что общая площадь квартиры 32 квадратных метра, кухни – 6. Кирпичная пятиэтажная хрущевка была построена в 1961 году.

«Отличное состояние, окно-ПВХ, алюминиевые радиаторы, балкон застеклен новыми стеклопакетами, санузел в кафеле, высокие потолки (2,75). В квартире остается кухонный гарнитур. Один собственник. Возможен любой расчет».

Объявление было опубликовано 22 января, тогда цена стояла 1 900 000 рублей. А сегодня, 13 марта, его обновили, увеличив цену до 195 миллионов. Так что цена за квадратный метр составляет 6 093 750 рублей. Для сравнения приводится средняя цена на похожие объекты – 2 000 000 рублей.

Посетители портала уверены, что это – обычная опечатка, допущенная модератором сайта

Возможно, это опечатка. Фото: портал недвижимости N1

Возможно, это опечатка. Фото: портал недвижимости N1

ИСТОЧНИК KP.RU

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