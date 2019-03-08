2019-03-08T18:19:21+03:00
Спорт

Первая в мире фигуристка в хиджабе оценила свое выступление в Красноярске

А потом поблагодарила публику за поддержку
Ася ЖУКОВА
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Первая в мире фигуристка в хиджабе выступила на Универсиаде в Красноярске.Первая в мире фигуристка в хиджабе выступила на Универсиаде в Красноярске.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Единственная в мире фигуристка в хиджабе Захра Лари выступила на Зимней Универсиаде-2019 в Красноярске сегодня, 8 марта. Правда, прокат получился не таким, как она рассчитывала, призналась спортсменка. Поэтому судьи оценили ее короткую программу невысокими баллами.

По словам Захры, не хватило опыта. На тренировках легко удается и тройной сальхов и двойной аксель. Но во время проката, видимо, не справилась с волнением. Так что нужно идти дальше, повышать свое мастерство.

Кроме того, Захра переживала, как отреагирует на нее публика. А теперь признается: поддержка оказалась неожиданно мощной. Публика еще долго кричала «Молодец!».

Многие болели за фигуристку из ОАЭ. Напомним, она первая вышла на лед в хиджабе, что до этого было запрещено. Именно ради нее изменили правила.

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Родители не принимали ее выбор, а через несколько лет создали первый в Эмиратах клуб фигурного катания (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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