«Принцесса льда в хиджабе» Захра Лари: история 12-летней девочки, перевернувшей мир

Спортсменка из Арабских Эмиратов Захра Лари приехала в Красноярск на Зимнюю универсиаду-2019 и рассказала о своей необычной жизни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/695886" frameborder="0"></iframe> Интервью с Захрой Лари.Мария ЛЕНЦ

«Ты отказываешься от поступления в Гарвард, от своей мечты!». «Нет, мама, я отказываюсь от твоей мечты, - И иду к своей»...

Иду к своей – точно так же как фигуристка Кейси, - героиня знаменитого фильма «Принцесса льда», идет к своей мечте Захра Лари.

Тренер Александра Иевлева и Захра ЛариФото: Мария ЛЕНЦ

Именно тот самый фильм перевернул всю душу Захры, а потом – кардинально изменил ее жизнь. Она увидела его в 12 лет, пересмотрела потом множество раз, и заявила родителям: буду фигуристкой. А затем - наперекор мнению большинства, наперекор тем, кто говорил, что арабская девушка не может заниматься таким спортом. Единственная уступка, на которую пошла, отдавая дань традициям и своей вере, Захра, – хиджаб, в котором ходят все женщины в Арабских Эмиратах. Сейчас Захре 24 года, и весь мир знает ее, как «принцессу льда в хиджабе». Но не только эти сложности пришлось преодолеть девушке. Это в России почти в каждом дворе – по катку. А у нее на родине:

- В Абу-Даби, где я родилась и живу, - только один каток, - рассказала в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» - Красноярск фигуристка. – Именно на него я пришла, когда мне было 12 лет. Тренировка начинается в 5.30 утра каждый день и продолжается до 18.00 – в это время на лед выходят хоккеисты. Нам приходится бороться за время. Конечно, для моей страны – большая проблема, что нет катков.

Мама Захры (американка по происхождению), действительно, сначала отказала девочке в занятиях фигурным катанием, но Захра уже в 12 лет девушкой была по-хорошему упрямой. И пошла за разрешением к отцу – тот согласился. Чуть позже, когда Захра начала побеждать в профессиональных соревнованиях, уже отец высказался против ее карьеры. И тут руку помощи протянула мама – уговорила его. В итоге, семья пришла к согласию, которое стало опорой для карьерного роста Захры: в 2012 году она выигрывает первое международное соревнование в Италии. Ну, а дальше – больше. Захра Лари – первая фигуристка ОАЭ, выступающая на международных соревнованиях, и первая – выступающая в хиджабе.

«Принцесса льда в хиджабеФото: Мария ЛЕНЦ

По словам девушки, сейчас вся ее большая семья (у Захры помимо родителей - два брата, племянник и много родственников) безоговорочно поддерживает ее жизненный выбор.

- Сейчас вся моя семья находится, можно сказать, внутри фигурного катания, - говорит Захра. - Мы вместе открыли первый официальный клуб фигурного катания в ОАЭ и поддерживаем этот спорт, в клуб входят все фигуристы ОАЭ. Теперь фигурное катание – не только мое дело жизни, теперь это дело всей моей семьи.

Конечно, чтобы конкурировать на международной арене с сильнейшими фигуристками мира, Захре приходится работать вдвое, а то и втрое больше. К слову, тренер у Захры – бывшая фигуриста Александра Иевлева, родом она из России (Канск, Красноярский край).

- Захре, действительно приходится много работать, - говорит Александра. – На данный момент мы находимся на стадии изучения элементов и создания базы, которой у Захры не было, - дети в других странах осваивают в 5 -6 лет. Поэтому это все еще период физической подготовки, период изучения чего-то нового. Пока это не перешло в стадию, когда ты можешь полностью, на 100 процентов отдавать себя катанию. Универсиада в Красноярске – большие впечатления и эмоции и для меня, и для Захры. Впервые я приезжаю на международные соревнования в составе команды Эмиратов, и я считаю, что это высокий уровень. Что касается организации соревнований, то все продумано и выполнено на высоком уровне.

- Захра, есть ли у вас любимая фигуристка и кто?

- Евгения Медведева. Всегда с восхищением любуюсь ей - она катается с такой страстью!

- Что из еды вы любите больше всего, но не можете себе позволить или позволяете редко?

- Шоколад. Очень люблю шоколад.