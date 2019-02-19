2019-02-19T17:08:24+03:00
Общество

Видно издалека: на Дрокинской горе под Красноярском поставили 47-метровый крест

В епархии считают, что крест должен стать уникальным архитектурным памятником и новым символом города
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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«Крест на Дрокинской горе возвели, и довольно большой, видно издалека», - пишут пользователи. Фото: «Наш мк. Солнечный».«Крест на Дрокинской горе возвели, и довольно большой, видно издалека», - пишут пользователи. Фото: «Наш мк. Солнечный».
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Видно издалека: на Дрокинской горе под Красноярском поставили 47-метровый крест. Первыми крест заметили жители Солнечного – люди выложили фотографии креста в группе «Наш мк. Солнечный».

«Крест на Дрокинской горе возвели, и довольно большой, видно издалека», - пишут пользователи.

Напомним, как ранее сообщала «Комсомольская правда»-Красноярск, идея установить крест на въезде в краевой центр принадлежит красноярской епархии. Священнослужители считают, что крест должен стать уникальным архитектурным памятником и новым символом города.

- Выплавленный из легированной стали крест общей высотой в 47 метров будет отлично виден как пассажирам железной дороги и въезжающим в город автомобилистам, так и тем, кто будет пролетать над Красноярском в воздухе. Ожидается, что город обретет яркий и узнаваемый символ, обзаведется своей «визитной карточкой» для жителей других регионов России и иностранных государств. При этом поклонный крест возле Дрокино станет и памятником погибшим в одном из последних боев Гражданской войны в Енисейской Сибири. Зимой 1920 года здесь в смертельном бою сошлись красные партизаны и отступавшие на восток белогвардейцы, - комментируют в епархии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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