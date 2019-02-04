2019-02-04T12:40:39+03:00
Общество

В Красноярске на Дрокинской горе начали возводить 47-метровый крест

В память о погибших в Гражданской войне
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске на Дрокинской горе начали возводить 47-метровый крест. Фото: Андрей Королев, "Мкр. Солнечный. Красноярск"В Красноярске на Дрокинской горе начали возводить 47-метровый крест. Фото: Андрей Королев, "Мкр. Солнечный. Красноярск"
Изменить размер текста:

На окраине Красноярска, на Дрокинской горе, начали возводить огромный крест. Как сообщили в красноярской православной епархии, это будет уникальный в своем роде религиозный и архитектурный памятник, призванный стать новой достопримечательностью краевого центра.

Это будет поклонный крест всем погибшим в одном из последних боев Гражданской войны в Енисейской Сибири. Зимой 1920 года здесь в смертельном бою сошлись красные партизаны и отступавшие на восток белогвардейцы. Высота креста – 33 метра, вместе с постаментом – 47 метров. Место для возведения креста выбрано не случайно: его будут видеть все, кто въезжает в Красноярск по автотрассе со стороны Емельяново, и по железной дороге, и с заходящего на посадку борта самолета.

Добавим, что строительство идет на добровольные пожертвования, которые внесли простые горожане и представители бизнеса. Ни одного бюджетного рубля в него не вложено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Радующегося морозу снеговика нарисовал на конкурс детских рисунков 4-летний мальчик из Красноярска
В Красноярске арестовали 47 шуб из натурального меха на миллион рублей
Красноярская телефонная мошенница откровенно рассказала, как обманула 27 человек на 500 тысяч рублей
После Универсиады Красноярску останется около 150 новых автобусов
В Красноярском крае инспектор стройнадзора брал взятки стройматериалами
В Красноярском крае планируют разводить снежных барсов
На юге Красноярского края лесничество заключило сделку с покойником
ВТБ Лизинг предлагает автомобили Suzuki на специальных условиях
В Красноярском крае должница сменила имя, чтобы спастись от долгов
Хакасский интернет-мошенник обманул жителя Нижнего Новгорода
За три морозных дня в Красноярске задержали 34 нетрезвых водителя
Красноярским выпускникам сообщили, когда пройдет последний звонок
ВТБ предлагает клиентам увеличить доходность по вкладам
В Красноярске работают горячие линии по вопросам, связанным с холодами
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Приведи друга» для розничных клиентов
В аэропорту Красноярска из-за морозов отменили несколько рейсов
В Эвенкии продолжают штрафовать школы за холодные помещения
В Красноярском перинатальном центре в январе появились на свет 266 малышей
Красноярцы за вывоз мусора в январе заплатят меньше