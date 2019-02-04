В Красноярске на Дрокинской горе начали возводить 47-метровый крест

СЕГОДНЯ 12:40 2019-02-04T12:40:39+03:00

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На окраине Красноярска, на Дрокинской горе, начали возводить огромный крест. Как сообщили в красноярской православной епархии, это будет уникальный в своем роде религиозный и архитектурный памятник, призванный стать новой достопримечательностью краевого центра.

Это будет поклонный крест всем погибшим в одном из последних боев Гражданской войны в Енисейской Сибири. Зимой 1920 года здесь в смертельном бою сошлись красные партизаны и отступавшие на восток белогвардейцы. Высота креста – 33 метра, вместе с постаментом – 47 метров. Место для возведения креста выбрано не случайно: его будут видеть все, кто въезжает в Красноярск по автотрассе со стороны Емельяново, и по железной дороге, и с заходящего на посадку борта самолета.

Добавим, что строительство идет на добровольные пожертвования, которые внесли простые горожане и представители бизнеса. Ни одного бюджетного рубля в него не вложено.

ИСТОЧНИК KP.RU