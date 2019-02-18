Транспортные карты в виде брелоков и браслетов стали продавать в Красноярске

СЕГОДНЯ 09:37 2019-02-18T09:46:36+03:00

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Новые транспортные карты начали продавать в Красноярске. Теперь их делают в виде брелоков для ключей и браслетов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Очень удобно – особенно для школьников. Карту-браслет не придется долго искать по карманам, к тому же ее не потеряешь. И очень удобно рассчитываться за проезд.

Кроме того, у нас наладили выпуск ярких транспортных карт с символикой Зимней универсиады-2019. Купить их можно в киосках сетей «Розпечать» и «Лига-пресс», на почте и в кассах «Краспригород» и «Телекомсервис».

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Транспортные карты продолжат работу в Красноярске

С 1 февраля во всех коммерческих маршрутах краевого центра по-прежнему можно рассчитаться как транспортной картой, так и наличными деньгами. Сыр-бор разгораться начал перед самым Новым годом, когда владельцы маршруток заявили, что с 9 января проезд по картам будет отменен. Тогда властям удалось продавить их на уступку, что карты сохранятся, но скидки по ним будут отменены. Напомним, стоимость проезда по карте составляла 21 рубль, вместо 22. Однако в конце января перевозчики заявили, что с начала следующего месяца они отменяют проезд по транспортным картам вообще. Ссылались на то, что им не перечислен авансовый платеж за провоз пассажиров, как это делалось ранее, да и возить за 22 рубля видимо экономически выгоднее наличкой, нежели безналичным расчетом. (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU