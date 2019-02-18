2019-02-18T09:46:36+03:00
Общество

Транспортные карты в виде брелоков и браслетов стали продавать в Красноярске

Рассказываем подробности
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Транспортные карты в виде брелков и браслетов стали продавать в Красноярске. Фото: Город Красноярск.Транспортные карты в виде брелков и браслетов стали продавать в Красноярске. Фото: Город Красноярск.
Изменить размер текста:

Новые транспортные карты начали продавать в Красноярске. Теперь их делают в виде брелоков для ключей и браслетов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Очень удобно – особенно для школьников. Карту-браслет не придется долго искать по карманам, к тому же ее не потеряешь. И очень удобно рассчитываться за проезд.

Кроме того, у нас наладили выпуск ярких транспортных карт с символикой Зимней универсиады-2019. Купить их можно в киосках сетей «Розпечать» и «Лига-пресс», на почте и в кассах «Краспригород» и «Телекомсервис».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Транспортные карты продолжат работу в Красноярске

С 1 февраля во всех коммерческих маршрутах краевого центра по-прежнему можно рассчитаться как транспортной картой, так и наличными деньгами. Сыр-бор разгораться начал перед самым Новым годом, когда владельцы маршруток заявили, что с 9 января проезд по картам будет отменен. Тогда властям удалось продавить их на уступку, что карты сохранятся, но скидки по ним будут отменены. Напомним, стоимость проезда по карте составляла 21 рубль, вместо 22. Однако в конце января перевозчики заявили, что с начала следующего месяца они отменяют проезд по транспортным картам вообще. Ссылались на то, что им не перечислен авансовый платеж за провоз пассажиров, как это делалось ранее, да и возить за 22 рубля видимо экономически выгоднее наличкой, нежели безналичным расчетом. (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Красноярка прошла в шоу «Камеди Баттл» с шутками про детей
ВТБ увеличил портфель средств VIP-клиентов более чем на треть, объём портфеля инвестиционных продуктов вырос в два раза
Деревянные таблички с призывами к вежливости повесят в маршрутках Красноярска
Первая в России. На ЖД вокзале Красноярска появилась спортивная площадка
На Столбах под Красноярском откроют медпункт
Выписывал пируэты на дороге. Двое парней из Красноярска поймали пьяного водителя
В конкурсе «Самая красивая мама - 3» в финал выйдут пять участниц!
Красноярцев просят проверить запись детей в садики
Полеты квадрокоптеров в Красноярске ограничат на время Универсиады
Это памятник природы! Почти 50 гектаров на Торгашинском хребте незаконно отдали под пасеку
Красноярские осужденные массово выбирают профессию повара
Водитель всмятку раздавленной грузовиком «Ауди» чудом уцелел в Красноярске
Бараки у Органного зала Красноярска снесут к июлю
Труп неизвестного найден в коллекторе в Красноярске
Угнанную в Санкт-Петербурге иномарку нашли красноярские полицейские и вернули владелице
В Енисейске продавца оштрафовали за курение на крыльце магазина
Стартовало голосование в конкурсе «Нарисуй своего снеговика!»
В Красноярске увеличат количество спасателей во время универсиады
«Чтобы вытащить людей, вызывали МЧС»: в аварии на пустом перекрестке пострадали трое
В Красноярске ищут собаку в зеленом ошейнике и со шрамом на животе
«Тебя ждут дома»: в Красноярском крае ищут мужчину, который уехал после работы домой и пропал
В Красноярске дороги будут чистить специальными пылесосами
В Красноярске иномарка врезалась в столб: водитель погиб на месте