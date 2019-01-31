Транспортные карты продолжат работу в Красноярске

С 1 февраляво всех коммерческих маршрутах краевого центра по-прежнему можно рассчитаться как транспортной картой, так и наличными деньгами. Сыр-бор разгораться начал перед самым Новым годом, когда владельцы маршруток заявили, что с 9 января проезд по картам будет отменен. Тогда властям удалось продавить их на уступку, что карты сохранятся, но скидки по ним будут отменены. Напомним, стоимость проезда по карте составляла 21 рубль, вместо 22. Однако в конце января перевозчики заявили, что с начала следующего месяца они отменяют проезд по транспортным картам вообще. Ссылались на то, что им не перечислен авансовый платеж за провоз пассажиров, как это делалось ранее, да и возить за 22 рубля видимо экономически выгоднее наличкой, нежели безналичным расчетом.

В общем, пока перевозчики пытались давить на жалость и манипулировать общественным мнением, заложниками этой ситуации оказалось огромное число красноярцев. У большинства тех, кто пользуется транспортной картой регулярно, там находятся немалые суммы.

Что касается повышения стоимости поездки, пока известно следующее – в третьей декаде февраля проезд в маршрутках будет 26 рублей.

КСТАТИ

По транспортной карте всегда можно проехать:

Автобусы:

МП КПАТП № 5 - 11, 26, 49, 52, 87

МП КПАТП № 7 - 10, 12, 18, 19, 31, 37, 55, 56, 95

Троллейбусы - 4,5,7,8,11,13,15

Трамваи - т2, т4, т5. т6, т7

ИП Кривоногов И.Г. – 58

ИП Шайназаров Ж.Т. – 74

ООО «Автоколонна – 1960» (Мигаль В.В.) – 88

ООО «Енисей-Авто» - 159,017

АО «Краспригород» - 1,2,3,4

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

8-800-333-05-50 – единая справочная Красноярскавтотранс

219-06-30 – приемная министерства транспорта Красноярского края

с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (ежедневно, кроме выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней)