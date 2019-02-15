Появилось видео аварии с врезавшимся в «Лексус» автобусом

СЕГОДНЯ 05:35 2019-02-15T05:35:46+03:00

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В соцсетях опубликовали видео аварии с автобусом, который врезался в «Лексус» неподалеку от остановки «Краевая больница» в Красноярске. Ролик появился в паблике «ЧП – Красноярск».

Напомним, накануне сообщалось: «ПАЗ» 27-го маршрута снес ограждение на стоянке у клиники и въехал в дорогую иномарку. На кадрах видно, что предшествовало ДТП.

Как выяснилось, водитель 27-го пытался уйти от столкновения с автобусом №60. Оба поворачивали с Аэровокзальной, шли на приличной скорости. И не поделили одну полосу. Когда расстояние между ними опасно сократилось, «ПАЗ» резко вильнул в сторону и смял припаркованный «Лексус».

Автобус пошел на таран Лексуса.

- Водитель «ПАЗа» не справился с управлением, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе краевого УГИБДД. – И совершил наезд на два автомобиля: «Лексус» и «Мазда». Сейчас наши сотрудники выясняют все обстоятельства и причины аварии.

Между тем в соцсетях комментируют:

- Ничего себе! «ПАЗик», оказывается, боком выходил. Какой пугливый водитель. Дрифт-пилота – на «Красное кольцо».

ИСТОЧНИК KP.RU