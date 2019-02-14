В Красноярске автобус пробил ограждение и протаранил «Лексус»

СЕГОДНЯ 11:43 2019-02-14T11:43:43+03:00

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В Красноярске автобус пробил ограждение и протаранил дорой «Лексус». По информации очевидцев, которую они вместе с фотографиями разместили в паблике «ЧП-Красноярск», произошло это сегодня, 14 февраля, в первой половине дня. Водители двух маршруток устроили гонки между собой – на выделенной полосе на улице Партизана Железняка.

Одному из «шумахеров», с 27-маршрута, не повезло, он не справился с управлением, пробил ограждение и на полном ходу влетел на парковку. Отметим, что парковка эта устроена на месте бывших павильонов возле краевой больницы. В это время дня легковые автомобили припаркованы там очень плотно. Досталось представительному «Лексусу» и немного – стоящей перед ним «Мазде».

Водителю маршрутки остается только посочувствовать: лишиться прав и работы – полбеды. Хуже, что ему придется объясняться с владельцем иномарки. Пользователи в комментариях уже предрекают ему нерадостную судьбу. И дружно пеняют на качество работы автобусников – и это на фоне предстоящего повышения стоимости проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU