2019-02-14T12:40:00+03:00
Общество

Страсти по кафе «Кантри»: красноярская прокуратура подала в суд на мэрию города

Ранее ФСБ объявила, что оно построено незаконно
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Страсти по кафе «Кантри»: красноярская прокуратура подала в суд на мэрию городаСтрасти по кафе «Кантри»: красноярская прокуратура подала в суд на мэрию городаФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярская прокуратура подала в суд на администрацию города. А заодно и на застройщика, который возвел на проспекте Мира двухэтажную кирпичную коробку на месте бывшего кафе «Кантри». Об этом сообщает 7 канал со ссылкой на прокурора края Михаила Савчина.

Напомним, что скандал развернулся вокруг здания после многочисленных гневных обсуждений красноярцев, в том числе и в социальных сетях. Горожане недоумевают, как могла эта коробка появиться на пешеходной зоне. Она не только закрывает старинное здание на Мира, 102 но и в целом диссонирует с окружающей архитектурой.

Не так давно в мэрии уверяли: строительство идет на частной территории, разрешение выдано на законных основаниях. Но ФСБ провела проверку и заявила о нарушениях. И вот теперь прокуратура требует снести здание, привести площадку в первоначальный вид и отменить разрешения на строительство здания. А в качестве гарантии в иске указано, что нужно запретить все регистрационные действия со зданием кафе и не выдавать разрешение на подключение к коммуникациям. Дело будет рассматриваться в суде Центрального района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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