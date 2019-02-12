2019-02-12T04:05:52+03:00
Общество

IV ежегодная «Неделя сметчика в Красноярске» - решение актуальных проблем в изменяющихся условиях

Специалисты строительной отрасли смогут усовершенствовать навыки в работе и структурировать уже имеющиеся знания
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В ходе «Недели сметчика» будут рассмотрены основные направления в области стоимостного инжинирингаВ ходе «Недели сметчика» будут рассмотрены основные направления в области стоимостного инжиниринга
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IV «Неделя сметчика» пройдет в краевом центре с 18-22 марта. Организатором мероприятия выступает Сибирский межрегиональный учебный центр совместно с Институтом стоимостного инжиниринга и контроля качества строительства, при поддержке Научно-исследовательского института финансового учета и управления. Чтобы не отставать от быстрого ритма современной жизни, нужно регулярно обновлять свои знания и получать дополнительные навыки для работы в новых условиях. Данное мероприятие является ключевым в решении этой задачи.

В ходе «Недели сметчика» будут рассмотрены основные направления в области стоимостного инжиниринга. Кроме того, в этом году в программу мероприятия включены новые направления, а также расширен преподавательский состав.

Курсы проводят ведущие эксперты-практики в области ценообразования, такие как: Дмитрий Васильевич Работкин - «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве» и «Особенности составления смет на пусконаладочные работы и АСУ ТП»; Светлана Николаевна Моргун – «Составление смет на проектно-изыскательские работы»; Анна Сергеевна Соловьева – «Определение стоимости строительства с применением укрупненных сметных нормативов».

По словам организаторов, приняв участие в «Неделе сметчика» в Красноярске, специалисты смогут повысить свою квалификацию, усовершенствовать навыки в работе, а также структурировать уже имеющиеся знания.

Неделя сметчика 2019 ..

Зарегистрироваться на участие в мероприятии можно на портале или по телефону 8-800-700-86-69.

ИСТОЧНИК KP.RU

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