2019-01-23T11:21:08+03:00
Происшествия

Пропавшая после записки «Не справилась» девушка сама вернулась домой

Сейчас с ней работают инспекторы ПДН
Ася ЖУКОВА
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Пропавшая после записки «Не справилась» девушка сама вернулась домой. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.Пропавшая после записки «Не справилась» девушка сама вернулась домой. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.
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Пропавшая после прощальной записки 17-летняя Екатерина Т. из Ачинска Красноярского края найдена. Девушка сама вернулась домой, сообщили наши коллеги из ИА «Запад 24».

Напомним, Катю искали 11 дней. Она ушла из дома (на улице Назарова) днем 11 января. С тех пор близкие ничего о ней не слышали. В записке, которую оставила девушка, говорилось «Так будет лучше, не справилась, не ищите».

Ситуация усугублялась тем, что у Кати проблемы со здоровьем, она имеет инвалидность. Родные подали заявление в полицию, СМИ и волонтеры распространяли листовки. И вот накануне вечером стало известно: все обошлось. Катя уже дома, с родителями.

По данным МО МВД России «Ачинский», с девушкой начали работу инспекторы по делам несовершеннолетних. Они выясняют, почему она ушла из дома, где находилась все это время. И делают все возможное, чтобы ЧП не повторилось.

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