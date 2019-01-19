«Так будет лучше»: 17-летняя девушка оставила записку и пропала

СЕГОДНЯ 08:53 2019-01-19T08:53:07+03:00

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В Ачинске Красноярского края 17-летняя Екатерина Титова исчезла, оставив перед этим записку. Девушку ищут почти 10 дней, сообщили в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

Катя ушла из дома (улица Назарова,17) днем 11 января. С тех пор никаких сведений о ней нет. По данным наших коллег из ИА «Запад 24», она оставила записку. «Так будет лучше», «не справилась», «не ищите» - просит родных. Также есть информация, что у девушки проблемы со здоровьем.

Приметы: стройная, рост 164 сантиметра, карие глаза, длинные волосы розового цвета.

Была одета: длинный черный пуховик, ботинки и шапка с помпоном того же цвета, темно-синие джинсы.

С собой: черный рюкзак. Телефон и деньги не взяла.

Если вы видели Катю, знаете, что с ней, просим позвонить: 8(39151) 97-002 полиция Ачинска или 8-950-99-66-066 волонтёры (круглосуточно).